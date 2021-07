Beñat San José confirma varias bajas para enfrentar a Cruz Azul

Mazatlán.- En conferencia de prensa el entrenador de Mazatlán FC, Beñat San José confirmó que su equipo tendrá algunas bajas para el duelo de la jornada uno ante Cruz Azul, en duelo programado para el lunes 26 de julio a las 19.00 horas, el entrenador también destacó la actitud de sus jugadores y el buen trabajo que han hecho en la pretemporada.

El entrenador confirmó que Mazatlán FC también tendrá varias bajas para este primer partido del torneo, algunos por tema de suspensión y otros más por lesiones, por lo cual tendrán la oportunidad de darle oportunidad a jugadores jóvenes.

"Nosotros también tenemos bajas importantes como lo son el caso de: Giovanni Augusto, Michael Rangel, Lorenzo Reyes, Gael Sandoval, Jorge Padilla y Jorge Zárate, por causas de sanción, de lesiones o enfermedad, desafortunadamente no podremos tener a varios jugadores, pero aún así les vamos a dar guerra y mucha", mencionó Beñat.

Sobre el rival, sabe que es un gran reto iniciar el torneo jugando en contra del campeón, pues los Cañoneros visitan a Cruz Azul en la jornada uno.

"Lo veo como un gran reto, como lo son todos los partidos en la liga mexicana,ellos quedaron primeros fueron campeones y ganaron la copa de Campeón de Campeones.

La verdad es que todos los respetos y las felicitaciones para jugadores y cuerpo técnico, nosotros todos los partidos los vamos a ver igual, más allá de la historia del club el club al que enfrentamos, títulos que tengan o las estadísticas, nosotros vemos a los rivales con las virtudes que puedan tener y también defectos que tienen todos los equipos", comentó el estratega.

"Tenemos un gran porcentaje del equipo ya confirmado y vamos a tener el placer y gusto de darle chance a los jóvenes y poder cumplir así un foco que también tiene el club, que es darle oportunidad a los chicos jóvenes", comentó Beñat San José.

Beñat dio mérito al trabajo del anterior cuerpo técnico y mencionó que el periodo largo de no tener actividad puede ayudar a su equipo pues fue de los que más trabajo de pretemporada tuvo.

"Tiene su mérito haberse quedado a un gol de entrar a la liguilla, el trabajo técnico fue muy bueno. También es verdad que empezamos con una base de mucho trabajo porque el equipo tuvo mucho tiempo de vacaciones, pero en ese sentido es una diferencia grande con respecto a los demás equipos que terminaron el torneo después.

Beñat comentó que su equipo va bien en el trabajo de pretemporada y comentó que debe de buscar adaptarse siempre a las características del Club y de sus jugadores.

"Por mucho que yo tenga unas ideas bien firmes, tengo que siempre quedarme con algo para no perder la naturalidad de cada jugador y cada club, no puedo empezar tratando de implementar todas las ideas de una, debemos de tratar de jugar al fútbol y que todo mundo sea muy solidario", dijo San José.

El español comentó que le gusta que sus jugadores sean muy intensos y ya están trabajando en ello.

"Me gusta que en el equipo todos vayan a pelear, que todos participen en la fase defensiva que estén presionando un punto que no se separen mucho entre líneas, y después que todo el equipo participe en la fase de ataque, me gusta que mis equipos sean directos y que intenten lo máximo posible tener la pelota", comentó Beñat San José.

El estratega comentó que sabe el buen nivel que se juega en la Liga MX y comentó que el jugador mexicano tiene mucha calidad.

"Respecto a la Liga mexicana creo que es muy competitiva, el jugador mexicano siempre ha sido de mucho talento. Después los extranjeros que hay son de mucha calidad", finalizó San José.

