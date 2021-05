Beñat San José revela que conoce la Liga MX y quiere hacer de Mazatlán FC un equipo que luche

Mazatlán.- Las primeras palabras de Beñat San José el nuevo entrenador de Mazatlán FC ya han dado de que hablar pues asegura que sabe cuál es el nivel y las exigencias de la Liga MX por lo que espera poder cumplirlas de la mano de Mazatlán FC, equipo con el que comenzará su carrera en México en el Apertura 2021.

Este viernes Beñat San José concedió una entrevista para Marca Claro donde demostró que sabe lo que pasa en la Liga MX, y que conoce lo exigente que puede llegar a ser por lo que no subestima y respeta a los que aquí han llegado a dirigir.

"Siempre tuve gran respeto por la liga mexicana. Cuando yo voy a Sudamérica, se acrecenta ese interés por la liga mexicana, porque me agarra ya más cerca. Muchos jugadores que ya estuvieron en la liga me comentan cosas. Realmente me gustaba ver la liga mexicana, toda la organización, el fútbol, los seguidores, la pasión, muy buenos jugadores, técnicos", dijo el español.

Beñat San José asegura que su conocimiento lo obtuvo cuando llegó a Sudamérica, eso en el paso por Bolivia y Chile donde en sus primeros torneos hizo campeón a sus equipos, lo que ahora quiere hacer con el Mazatlán FC en la Liga MX pero que sabe que no será nada sencillo, debido a la historia del equipo, pero que ve un gran proyecto.

Además agregó que cuando Mazatlán se acercó para platicarle el proyecto no dudó en tomar el cargo ya que tenía en su mente un reto como el que el equipo de la Liga MX representa para él y su carrera como entrenador.

"Mazatlán vino con un interés que me halaga mucho y al mismo tiempo con un proyecto muy bueno y se empató un poquito con lo que yo también sentía como profesional", finalizó.

Ahora solo queda esperar a que Mazatlán FC regrese a la actividad y que Beñat San José pueda trabajar con los jugadores, hay que recordar que posiblemente el equipo tenga un gran cambio en la plantilla para la nueva campaña lo que podría complicar el inicio del equipo, pero el tener todo este tiempo podría ayudarlepara entender como se maneja en la Liga MX los equipos.