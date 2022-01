Beñat sale molesto con la derrota y el arbitraje

Mazatlán.- Para Beñat es frustrante la forma de como perdieron ante Toluca, al caer por 2-1 ante los Diablos Rojos, en duelo de la jornada tres del torneo Clausura 2022.

El técnico Cañonero, ha levantado la voz en contra de los penales que se le ha marcado a su equipo.

Los Cañoneros sumaron su seegunda derrota del torneo, lo que desató el malestar del técnico Beñat San José, por la forma de como su equipo perdió, haciendo una queja ante los silbantes.

“Creo que fuimos muy superiores y voy generalizar, pero la primera parte tuvimos para irnos 3-0, pero nos las metimos y en la segunda, fue la expulsión y el penalti. Nosotros intentamos defender los 15-20 que estuvo el Toluca encima”.

“Da rabia perder así, yo no voy a juzgar si fue penal o roja o no, no voy a juzgar lo que marcó el árbitro. Con nosotros llevamos dos jornadas y dos penales, pero solo pido que sean justos, porque en la primera mitad a Intraigo le rompieron el labio y no lo revisaron. Si el penal fue nuestro, pues lo tomamos, pero queremos que sea justo”, enfatizó el director técnico.