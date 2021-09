Beñat se va satisfecho con el punto

Tijuana. Mazatlán FC no pudo lograr un triunfo, pese a esto los Cañoneros tuvieron varias opciones claras para marcar y evitar el 0-0 final que lograron ante Tijuana en la cancha del estadio Caliente, donde en los últimos minutos de juego, los Cañoneros fueron de nueva cuenta acuchillados por el VAR.

“Tengo la satisfacción del punto por cómo ha sido, hoy tuvimos la idea de jugar más directo y combinar con jugadas en tres cuartos de cancha. Tácticamente el equipo ha estado muy serio muy bien, pero ellos (Xolos) dominan muy bien su cancha y fue complicado jugar con ellos, es muy difícil pararlos, pero hoy hicimos un juego muy vistoso y me siento satisfecho por el punto”.

El estratega se mostró contento con el andar de su equipo en el terreno de juego, además mostró orgullo por ser el segundo equipo que más mexicano utiliza en su once.

“Fue un partido muy disputado, los dos equipos pelearon al final a tu a tu, pero hoy tengo una satisfacción extra como extranjero, ya que hoy salimos con ochos mexicanos y es algo que me llena de orgullo, tenemos un plantel corto en volumen y que mi labor era darle ese juego al equipo y este es un punto que se caracteriza de jugar con ocho mexicanos”.

Del arbitraje dijo: “Creo que fue un buen arbitraje, es un buen árbitro, pero ya estando ahí, y que no te marquen un penal te da rabia, pero nosotros pudimos definir el partido y no lo hicimos, aunque me da rabia por la jugada viene del VAR, pero no hay que buscar las excusas y juzgar a nadie”.