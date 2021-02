Benjamín Galindo: "Estoy con vida y deseo volver al futbol"

México.- El "Maestro" Benjamín Galindo volvió aparecer en las pantallas luego de haber sufrido un peligroso derrame cerebral que había puesto en riesgo su vida, pero en una reciente entrevista con la Cadena deportiva TUDN, anunció que ha mejorado y espera volver al futbol.

Actualmente funge como asistente técnico del equipo de la Major League Soccer (MLS), San Jose Earthquakes junto al entrenador Matías Almeyda. Estando en un jardín el ex jugador reveló que es un proceso muy largo y como pasan los días el se observa mucho mejor consigo mismo.

"Sé lo que me ocurrió no es nada sencillo para mí, pero gracias a dios estoy con vida, estoy bien y me siento muy bendecido", argumentó Benjamín Galindo.

El ex campeón con Santos y Cruz Azul habló con sinceridad y refirió que tuvo miedo al momento del derrame, tanto que fue consciente de la operación, así que brindó un mensaje a sus familiares en caso de no sobrevivir: "Las amaré por siempre", mencionó en la entrevista.

Después de una espera muy larga por la recuperación que ha llevado acabo el "Maestro", su mejoría ha sido destacada, tanto que lo mantiene en el futbol de los Estados Unidos por lo que desea seguir en el balompié, ya que ha recibido el apoyo incondicional de Matías Almeyda y de la directiva del club.

Seguir en el medio, seguir en el futbol que es lo que me apasiona, he tenido en estos tiempos una gran confianza de toda la gente del San José Earthquakes, el de no acelerarme en este transcurso y hacer las cosas en su debido tiempo", Finalizó Benjamín Galindo.

El originario de Tierra Blanca, Zacatecas comenzó su estancia como director técnico en el lejano 2004 en el futbol mexicano, dirigiendo a Chivas, Cruz Azul, Atlas, y Santos. Con la Laguna obtuvo su primer título como estratega en el pasado 2012 y ahora prueba el nivel de los Estados Unidos.