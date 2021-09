Benjamín González está de regreso en tierras sinaloenses

Benjamín González participó en sus terceros Juegos Paralímpicos. Foto: Cortesía

Hoy por la mañana, el sinaloense Jorge Benjamín González Sauceda, arribó a la ciudad de Culiacán, tras su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

En el aeropuerto internacional de Culiacán, su familia lo esperaba desde muy temprano con los brazos abiertos, con su esposa, 3 niñas y un niño aguardando con emoción a su padre.

“Me siento contento, a pesar de que todo atleta busca regresar con una medalla en esta justa deportiva. Estoy contento de estar en Sinaloa, de estar con mi familia. Siento que hice un buen papel, y contento de pertenecer a esa gran selección mexicana Paralímpica”, dijo González Sauceda.

Benjamín González, con el simple hecho de participar en Tokio 2020, hizo historia, ya que se convirtió en el único sinaloense en la historia en haber participado en 3 diferentes Juegos Paralímpicos.

“Creo que pudimos hacer esa pequeña brecha para que creciera el deporte paralímpico en Sinaloa, y contento de que mis compañeros paralímpicos sinaloenses hayan tenido un gran papel, como Juad Diego García López, y Rosa María Guerrero”, declaró.

González Sauceda, debutó en unos Juegos Paralímpicos en Londres 2012, donde consiguió una histórica medalla de bronce, en la prueba de 400 metros planos, la primera también para un paratleta sinaloense.

Momento en que Benjamín es recibido por sus hijos. Foto: Cortesía

“Fue un gran reto, porque las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, sabemos que si Dios nos presta vida, en 2024 va a estar más reñido, pero seguiré preparándome para hacer un mejor papel que en Tokio 2020”, aseguró.

El sinaloense, participó en las pruebas de salto de longitud y en los 400 metros planos T13, terminando en ambas en quinto lugar.

“Fue una satisfacción grande, porque mucha gente no la esperaba, ya que iba muy mal rankeado, pero un quinto lugar en salto de longitud, y mejorar mi marca personal en los 400 metros planos, es un resultado favorable para mi carrera”. comentó.

Al ser preguntado si se veía en París 2024, el destacado paratleta sinaloense aseguró que dará lo mejor de sí para acudir a los que podrían ser sus cuartos Juegos Paralímpicos.

“Me veo en París 2024, y dependiendo del resultado yo creo que sería la última. Por el tipo de enfermedad que tengo, mis músculos ya no responderían al cien por ciento, no puedo tener una carga muscular como un atleta convencional. A lo mejor me estoy apresurando, pero espero que me hagan una medicina que me ayude a durar más en esto”, concluyó Benjamín.