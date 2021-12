Benoit Paire, el tenista que ha dado 250 veces positivo a Covid-19 se queja tan horrible situación

Francia.- Los contagios de Covid-19 en los últimos días se han elevado en el mundo del deporte, los clubes y atletas han tenido que detener sus actividades golpeando fuerte sus bolsillos y claro su salud, pero en las últimas horas alguien que se ha llevado el asombro de todos es lo que pasa con el tenista francés Benoit Paire, quien desde que inició la pandemia en marzo de 2020 a la fecha se ha contagiado en 250 ocasiones lo que ha sido bastante complicado para él ya que mucho tiempo ha pasado confinado esperando mejorar de cada contagio.

El más reciente contagio lo dio a conocer apenas este martes, cuando a través de su cuenta de Twitter dejó un mensaje anunciando la marca histórica de 250 positivos en un lapso de casi 2 años. Además dejó entrever que ya es una situación demás complicada para él ya que no ha podido ser capaz de volver a realizar sus actividades de manera "normal" como otros compañeros tenistas lo han podido hacer.

"Hola, mi nombre es Benoit Paire y por 250 ocasión soy positivo para Covid. Honestamente no puedo líder con esta mier... de Covid. ¿Qué cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente", se lee en el mensaje que dejó en su cuenta de Twitter.

Benoit Paire no ha podo participar en los eventos programados por la ATP, el número 46 del mundo se ha perdido el US Open de 2020, el Abierto de Hamburgo y Abierto de Australia. No ha podido competir de buena manera lo que ha hecho que eso afecte directamente a su economía para cubrir los gastos de su atención médica. Incluso hizo un llamado a la ATP para que den una respuesta de cómo podrán ayudar a los tenistas que no pueden competir por el tema del Covid-19.

Benoit Paire confesó su contagio número 250 de Covid-19 | Foto: Captura

"Estoy al 100% favor de la vacuna, pero vivamos como antes del Covid, si no, no le veo el sentido. Es secundario pero ATP, cómo defiendes a los jugadores en mi caso", comentó el francés. Lamentablemente para él arrancará un nuevo año igual que el pasado, confinado por la enfermedad que le ha quitado mucho más de lo que se pueden imaginar, pero principalmente su libertad. "El año pasado fue duro y este año empieza exactamente igual", se lee.

Hasta el día de hoy no se tenía un registro tan alto de contagios para una sola persona, es muy probable que el caso de Benoit Paire sea único en el mundo. Aunque lo sorpresivo es que luego de tantas ocasiones expuesto al Covid-19 no haya afectado gravemente su salud, además de lo síntomas que ya el mismo tenista reveló. En el mundo del deporte en los últimos días un sin fin de casos se comenzaron a dar por todos lados, sin duda las fiestas navideñas ayudaron a que esto se esparciera de gran forma.