Berizzo decidirá si sigue o no en el Sevilla

España.- El director técnico argentino Eduardo Berizzo enfrenta el momento más difícil en su vida luego de que hace unos días se le fue diagnosticado cáncer en la próstata, por lo que deberá decidir su futuro dentro del equipo de Sevilla para poder tratar la peligrosa enfermedad.

"Los servicios médicos del Sevilla FC informan de que el entrenador del primer equipo, Eduardo Berizzo, ha sido diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata. Los exámenes futuros permitirán decidir cuál son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento. El Sevilla FC quiere mostrar su máximo apoyo a su entrenador en estos momentos y le desea una pronta recuperación", escribió en un comunicado el equipo sevillano.

Por eso desde que se confirmó la enfermedad del entrenador un día después de que su equipo logró una remontada histórica ante el Liverpool, el argentino señaló que si bien estará al frente del club en el encuentro de liga de mañana, aún no sabe si seguirá todo esto con el objetivo de ponerle más importancia al tema de su salud que como bien sabemos es algo muy delicado.

"Tengo que prestarle atención a esto, me pondré a las órdenes de los médicos", dijo ante los medios de comunicación el "toto" Berizzo. "Mañana estaré en el partido, como estuve en todos, y la semana que viene me centraré de lleno a solucionar este tema. No me gusta hablar de mi mismo ni victimizarme en una situación así", agregó.

El Sevilla hará una visita ante el Villarreal en un duelo correspondiente a la jornada 12 de La Liga, el equipo del "Toto" ocupa el quinto puesto en la clasificación general un punto arriba del submarino amarillo.

El entrenador argentino se siente confiado y seguro de resolver su problema de salud, para continuar con su carrera como entrenador especialmente en el Sevilla.

“Tengo toda la energía del mundo para encarar este problema y lo voy a resolver. Quiero entregarme a este trabajo que me apasiona e imagino un futuro junto al Sevilla”, expresó el "Toto" Berizzo.

