Bernardo Silva no disipa dudas y deja al aire su futuro con el Manchester City

Bernardo Silva es una pieza más que el Barcelona quiere para terminar de fortalecer su plantel en la actual temporada. Las "palancas" activadas por Joan Laporta le permitieron al club equilibrar finanzar y así cerrar contrataciones claves para el equipo blaugrana.

Sin embargo, en el caso de Silva la moneda todavía está en el aire. Los medios europeos señalan que las negociaciones continúan entre Barcelona y Manchester City, pero hasta el momento no se ha concretado nada. Y por parte del jugador, tampoco hay claridad.

En una entrevista reciente con ESPN, el portugués dio pie a un posible adiós con los Citizens, pero dejó su futuro en el aire sin dar detalles sobre posibles negociaciones con otro equipo. "Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar".

"Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa", declaró Silva, quien insistió que pase lo que pase con el Manchester City, será de manera muy respetuosa.

Ya hace unas semanas el propio técnico, Pep Guardiola, dejó entrever que quiere contar con jugadores que estén bien al interior del equipo. Y señaló que si bien Silva es un futbolista importante, nunca obligará a nadie a que se quede contra su voluntad.

Te recomendamos leer

En este escenario, según Mundo Deportivo, el Barcelona ya tiene apalabrado a Silva pero la operación no puede concretarse por el caso de Frenkie de Jong. El neerlandés es un jugador al que la directiva blaugrana le ha buscado acomodo para no incumplir con el Fairplay Financiero; pero mientras no se solucione su baja, parece difícil la llegada del portugués.