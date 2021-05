Betty Álvarez cumple 39 años como secretaria del Club Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Durante 39 años, Betty Alicia Álvarez Osuna, mejor conocida como Betty, ha sido el rostro amigable que te recibe en la oficina del Club Venados de Mazatlán. Ella jamás imaginó que el solicitar un trabajo como secretaria la llevaría a formar parte del equipo más querido por los mazatlecos.

Betty visitaba el estadio desde pequeña cuando acompañaba a su papá para apoyar a Venados, años después se unió a la planilla laboral cuando el equipo fue adquirido por la Cervecería del Pacífico.

“Yo hice solicitud como secretaria en la cervecería, tenía 15 días trabajando cuando me dijo el jefe de personal que acababan de adquirir la franquicia del Club Venados y que necesitaban una persona, y aquí estoy después de 39 años”, recordó.

Su labor

Desde su llegada al club y como trabajadora responsable, Álvarez Osuna tuvo clara su responsabilidad en la casa de los rojos, un horario laboral que concluiría al terminar los encuentros, pocos lograron ver que debajo de su escritorio, en algunas ocasiones, una pequeña niña le hacía compañía.

“Cuando Jazmín estaba chiquita había momentos en la que me la traía a la oficina, en ocasiones dormía abajo del escritorio y después a Monserrat cuando era necesario, porque afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mis hermanas.

Llega el momento que este trabajo te apasiona, te enamoras del beisbol, sin importar los horarios, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia y nunca he tenido problemas, cuando ha sido necesario y se ha podido mis niñas me han acompañado, aquí crecieron, ahora igual que yo apoyan al equipo siempre”, compartió Betty.

En los últimos años, Espectáculos Costa del Pacífico, además de Venados de Mazatlán en el beisbol, adquirió Gran Maratón Pacífico y Venados Basketball, así como otros eventos deportivos en los cuales Betty también ha formado parte en lo laboral y como participante, en el caso del evento atlético.

Después de tantos años la encargada de Ventas de Abono Venados ha creado lazos con los socios que no imaginó y esta temporada seguirá recibiéndolos con la sonrisa de siempre, a los ya conocidos y a los nuevos.

“Llegas a crear lazos que no esperabas, hay personas que llegan a considerarme su amiga, llegas a conocer gente que no te imaginabas, muchas personas que hasta la fecha siguen mandando el mensaje de saludo”, dijo.

Betty, que ha sido testigo de siete campeonatos -de nueve- de los Venados de Mazatlán, disfrutó el Día de las Madres con sus hijas Jazmín y Monserrat, pero este martes estará de nueva cuenta en su puesto atendiendo a los Socios Venados.