Bill Cartwright, el ex compañero de Michael Jordan que dirigió a México en Centroamericanos

México.- No habría mejor órbita en el basquetbol profesional que ser encaminado por una ex estrella de la NBA, ya sea en una de las franquicias que comprende el baloncesto de los Estados Unidos o llegar a incorporarse a una Selección Nacional para calificar, ya se a los Juegos Olímpicos o competir en otro rubro por una presea de oro.

Así sucedió para el equipo de México que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2014, los cuales se celebraron en el estado de Veracruz, año en que sorprendió al presentar de manera oficial al ex baloncestista Bill Cartwright. Si su nombre no te llega a la memoria, no te preocupes te ilustramos.

El exjugador estadounidense brilló en los años 80s cuando estuvo como figura de los Knicks de Nueva York durante 8 temporadas, hasta llegar a las filas de los Toros de Chicago para la periodización 1988-89, epoca donde la franquicia comprendió de la participación del legendario Michael jordan.

Bill Cartwright colaboró de un modo peculiar para conseguir el tricampeonato con los Bulls a partir de 1990-91 hasta la edición 1992-93, un año antes de salir de los Toros con rumbo a Seattle, donde optó por anunciar su retiro del baloncesto y seguir su carrera dentro de la NBA como entrenador asistente de los Bulls.

Bill Cartwright presentado como entrenador de México

Luego de conseguir el título con Chicago por dos años más, en el 2002 su cargó lució como el estratega principal, aunque no corrió con la misma suerte que como cuando estuvo como jugador, así que tuvo que ser destuido un año después, a principios de la temporada 2003-04.

Asimismo tuvieron que pasar 11 años para que Bill Cartwright volviera a tomar el puesto de entrenador en jefe de un equipo de baloncesto. La suerte fue con la Selección Mexicana de Basquetbol, la cual competiría después de 40 años en un campeonato mundial, al conseguir la clasificación de la mano del ex técnico español Sergio Valdeolmillos.

Aunque, bajo la presencia de Jesús Mena Campos, Juan Manuel González, Modesto Robledo y Carlos Padilla se anunció el cese del antes entrenador para oficializar al ex pívot como el siguiente al mando del equipo mexicano, como parte del proyecto rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

Luego de llevar a cabo su preparación en el Comité Olímpico Mexicano, Bill impulsó a las estrellas nacionales con un modo de juego que funcionaría para llegar hasta el podio y colgarse la medalla de oro en nuestro país, sin embargo, las cosas no resultaron a como venían las expectativas que el exjugador fracasó como estratega y solo duró un año al mando del Tricolor en baloncesto.