Billetes falsos: La solución de Julio César Chávez Jr a la pobreza en México

Julio César Chávez Jr da de que hablar nuevamente, ahora revela una gran idea para combatir la pobreza en México, la cual consta en que las personas con menos recursos tengan derecho a usar billetes falsos para que puedan comprar comida.

A través de un video publicado por el mismo Julio César Chávez Jr y que se ha compartido en redes sociales se puede apreciar la seriedad con la que el hijo de la leyenda comparte su idea para combatir un gran problema que aqueja al país desde hace mucho tiempo.

Con un seguridad, Chávez Jr afirma que el primer paso para erradicar la pobreza sería que los pobres tengan derecho a usar billetes falsos para que no pasen hambre.

"Si yo fuera López Obrador, dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no?. Nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre al final de cuenta los hacen en unas maquinas los billetes según yo he visto pues".

Para quienes dudan que el box afecta a nivel neuronal...



pic.twitter.com/FypxtUbf4Q — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) January 30, 2020

Rápidamente en redes sociales le llovieron mensajes algunos en contra argumentando que es una idea imposible por evidentes razones mientras que otros sorpresivamente aprueban la propuesta tanto que lo han postulado para presidente de México.

Pero los mensajes que abundan en la publicación van más en rumbo a que los golpes recibidos han causado grandes problemas en su cabeza para que diga ciertas cosas que para otras personas pudiera no tener sentido.

Por el momento Chávez Jr no tiene pelea programada para este año pero podría anunciarse algo en las próximas semanas de un posible combate a mediados del año ya que sus retos lanzados a Conor McGregor y Canelo Álvarez no aceptaron.