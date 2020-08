Billy Álvarez renuncia a su cargo dentro de la Cooperativa de Cruz Azul

Ciudad de México.- Este viernes al término del partido entre el Puebla vs Cruz Azul, Guillermo Álvarez sorprendió con un anunció y es que terminaba su relación con la Cooperativa de Cruz Azul luego de 32 años en servicio. Esto luego de la presión que ha ejercido en él, la orden de aprehensión que el pasado miércoles fue puesta en marcha por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Aunque no fue él mismo quien dio la noticia ya que fue a través de una carta que envió con sus abogados donde explicaba que su relación con la Cooperativa había terminado luego de 32 años. La noticia la compartió el periodista Ciro Gómez Leyva, junto a una fotografía de la carta que el ahora ex presidente del equipo firmó de propia mano. En ella se puede ver como habla de los sucesos que se han vivido en estos meses y que no han sido solo de ahora si no que desde hace ya más de 10 años se vienen presentando siempre en Cruz Azul.

En el final de la carta agradece a todos lo que han trabajado con él y la oportunidad de haber estado tanto tiempo en un cargo tan importante, así mismo dio paso a despedirse de su puesto de más de 3 décadas. "Es mi deseo informarles que, luego de caso 32 años de ocupar el cargo de Directo General de nuestra Cooperativa, considero que mi ciclo al frente de esta ha llegado a su fin".

La manera en la que se despidió sorprendió a más de uno dentro y fuera de la institución, principalmente a los jugadores que se previo a salir al juego en la cancha del estadio Cuauhtémoc posaron con una manta en apoyo a Billy Álvarez, solo unas horas después este diría adiós a Cruz Azul. Por ahora el paradero de Álvarez se desconoce y es que desde el pasado miércoles que fue dada la orden de su aprehensión no se ha visto en público.

De acuerdo con el abogado de la misma Cooperartiva el directivo deberá presentarse al penal ante un juez para que dictamine si es culpable o no. Estas palabra fueron dichas desde el pasado jueves y por ahora no hay rastro de él ante las autoridades. "En principio tiene que ir a la cárcel, irá al penal de máxima seguridad conocido como Almoloya o Altiplano, donde un Juez determinará si lo vincula a proceso. Sin embargo, por la edad puede solicitar la prisión domiciliaria".

Todo este caso inició desde hace unos meses en donde se le vinculó directamente con la delincuencia organizada, de inmediato las autoridades bloquearon sus cuentas bancarias para realizar una investigación. Al paso de unas semanas se llegó a la conclusión que no había nada extraño y que algunas de las cuentas podrían ser habilitadas una vez más.

La Cooperativa también sufrió con las decisiones de las autoridades ya que por un tiempo sus recursos fueron cortados. Con el paso del tiempo se calmo su investigación y hasta se llegó hablar de que podía ser absuelto de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, hasta que este miércoles 29 de julio se forma sorpresiva se anunciara una orden de aprehensión en su contra, desde ese momento no se ha sabido nada de él, solo su renuncia.

