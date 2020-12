Billy Joe Saunders defenderá su título mundial ante Martin Murray, este viernes

Este viernes 4 de diciembre el campeón súper medio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el británico Billy Joe Saunders estará defendiendo su cinturón frente a su compatriota Martin Murray, en el combate estelar que tendrá como escenario el Wembley Arena en Londres, Inglaterra.

El evento será transmitido en Sky Sports en el Reino Unido y también por la plataforma DAZN.

Murray, de 38 años de edad no quiere desperdiciar la que puede ser su última pelea por un título mundial y para eso se ha preparado a conciencia. El británico brincó a la fama cuando estuvo a punto de imponerse sobre el argentinoo Sergio “Maravilla” Martínez, en contienda que se celebró en Argentina.

El experimentado peleador tiene un récord de (39-5-1, 17 KOs), sus derrotas han sido frente a boxeadores de renombre como Gennady Golovkin, “Maravilla” Martínez, George Groves o Arthur Abraham.

Murray dijo que: “Billy Joe es muy rápido y muy hábil. No voy a entrar en la pelea pensando que soy invencible o que podré aguantar bien su poder ”, “Sé que voy a tener que correr riesgos”.

Sobre el estilo de su oponente, señaló: “Si te golpean en la cara duele”, “He estado con pegadores más temibles, pero Billy Joe obviamente puede pegar”.

“Son los golpes que no ves los que realmente te lastiman. Sé que golpea fuerte. Sé que hay que tener respeto en sus golpes”, externó Murray.

Cabe recordar que Saunders pasó todo el año negociando pelear con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Inicialmente estaba contemplado combatir en mayo contra el tapatío, pero la pandemia del Covid-19, echó a perder los planes. También se había para pelear a finales de año pero al pensar que el mexicano no pelearía buscó rival para no estar inactivo.

“Si quieres tener experiencia profesional, él (Murray) ha tenido más peleas que yo”. “Ha disputado el título mundial cuatro veces. Debería haber sido campeón mundial en dos de esas peleas. Le prometí una oportunidad”, dijo Saunders.

El campeón mundial reconoció que siempre existe el riesgo de que pueda entrar y quedar noqueado en un asalto. "Existe un riesgo para la vida de las personas. No he pasado por alto a Martin. Me he entrenado lo mejor que puedo para la cita”, señaló Saunders.

Billy Joe Saunders(29-0 y 14 nocauts), de 31 años de edad, no pelea desde que se impuso por nocaut sobre Marcelo Esteban Coceres, en lo que fue su primera defensa del campeonato mundial de peso supermediano de la OMB.