Billy Joe Saunders provocó al Canelo Álvarez; lo dejó con la mano estirada

Arlington, Texas.- La semana de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders ha generado mucha polémica, comenzando con la posible cancelación de la misma, el británico no se presentó al frente a frente el pasado martes y ahora lo sucedido en este día tras la falta de respeto de Saunders al tapatío.

Al final de la conferencia de prensa, Billy Saunders se burló del jalisciense pero no al decir una sola palabra, sino por actuar de forma desleal tras dejarlo con la mano estirada, situación que no lo tomó nada gracioso el Canelo Álvarez pero se mantuvo con cautela pese a la falta de respeto.

En entrevista con la cadena de televisión, Tv Azteca, Saúl Álvarez expresó lo que piensa de su oponente tras esta falta de valores en la rueda de prensa. Acción que para el Canelo denota inseguridad y nerviosismo por parte de Saunders.

"Para mí es un día más en la oficina, a él lo percibo con mucha inseguridad, podrá decir muchas cosas y puede venir con la mentalidad de ganar, pero no es solo pensarlo y necesita muchas más cosas para demostrarlo", explicó el pugilista.

"Lo de su falta de educación no es más que un reflejo de que no es una buena persona, le quiere poner un toque especial a la pelea y solo me están dando más ganas de arrancarle la cabeza", agregó el Canelo durante la entrevista.

El combate entre el nacional y el británico tendrá la disputa por los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturones pertenecientes a Saúl Álvarez. El cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de Saunders y el título "Mestizo" por la conmemoración del 5 de mayo.

La confrontación Canelo vs Saunders se llevará a cabo el vecino sábado 8 de mayo arriba del cuadrilátero en el AT&T Stadium. Mismo que romperá récord de asistencia tras confirmarse un mayor aforo al 70 por ciento, es decir, más de 70 aficionados en la casa de los Vaqueros de Dallas.