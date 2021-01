Billy Joe Saunders se perfila como el nuevo rival para Saúl 'Canelo' Álvarez para mayo

Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez sigue en la búsqueda de su segundo rival para este 2021, y todo apunta que se tratará del británico Billy Joe Saunders con quien ya tendría una charla avanzada para firmar su combate en el mes de mayo solo dos meses después de la pelea ante el turco Avni Yildirim. Ante Saunders se buscaría un título más en las 168 libras.

De acuerdo con ESPN el pacto por la pelea se está llevando en tiempo y forma por lo que estaría siendo en un hecho que en el mes de mayo el Canelo vuelva al ring. Se dice que el duelo ante Saunders se tenía programado desde hace y bastante tiempo pero sería hasta ahora que lleguen a ese acuerdo. Según el promotor Eddie Hearn Canelo tendrá dos peleas este año, al menos en su contrato con él.

La pelea toma mucha fuerza e importancia por las declaraciones del mexicano quien busca unificar todos los títulos que porta en el momento en la categoría de los Supermedianos. Y su potencial rival ostente el de la Organización Mundial de Boxeo. Ese sería el paso para el último título que es el que tiene en sus manos el invicto Caleb Plant con el otorgado por la Federación Internacional de Boxeo.

Por el momento no existe un acuerdo pero se habla de que la pelea podría estar pactada para el siguiente 8 de mayo, esto ya que la dueña de las transmisiones que es DAZN solo para ese mes tiene las fechas del 1 y 8, siendo la segunda la estelar por lo que ahí llegaría a pelear el Canelo en caso de concretar su pelea en la ciudad de Las Vegas.

Sin duda la pelea no sería nada sencilla para ninguno de los dos lados, pero quien debe demostrar que está por encima del otro es el británico que luego de las declaraciones de Callum Smith ponen al Canelo como un invencible de la categoría y una victoria por parte de él le daría en contra a las palabras del ingles.

Billy Joe Saunders cerca de ser rival del Canelo | Foto: Twitter

"No creo que alguien puede vencerlo. Podría perder si sigue subiendo de peso, pero no creo que suba más. Su defensa es muy buena", dijo Callum Smith a Sky Sports. "Sabía que era más grande que él, no podía perder contra un hombre de ese tamaño, pero es fuerte y sabe como cerrar los espacios" sentenció.

Así las cosas no sería nada fáciles para quienes quieran enfrentarlo. Mismas palabras llegan para Avni Yildarim quien será el primer rival del mexicano en el 2021, será este próximo 27 de febrero cuando se ven las caras, evidentemente el Canelo marcha como el favorito pero deberá estar atento de no recibir un daño fuerte considerando la cercanía de su posible siguiente pelea.