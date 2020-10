Billy Joe Saunders ya tiene rival y fecha para exponer su título mundial

El campeón mundial supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el británico Billy Joe Saunders, expondrá segunda ocasión su cinturón, teniendo como retador a su compatriota, Martin Murray, en el combate estelar que se celebrará el próximo viernes 4 de diciembre, en la Arena Wembley de Wembley, Inglaterra.

El evento que fue anunciado oficialmente por Matchroom Boxing, se transmitirpa en televisión por Sky Sports en el Reino Unido y por DAZN.

Billy Joe Saunders (29-0, 14 KOs) se convirtió en doble campeón mundial de diferente división, tras imponerse por puntos, sobre el serbio Shefat Isufi, en mayo de 2019, luego de 12 rounds; así sumaba a su vitrina de colección la corona de la OMB de 168 libras.

El ex monarca de peso mediano estuvo cerca de amarrar una mega pelea con con el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, cuatro veces campeón mundial, a principios de este año, antes de que la pandemia de coronavirus detuviera la actividad deportiva del mundo y arruinara su oportunidad de consagrarse.

"Estoy muy feliz de defender mi título mundial de la OMB nuevamente", externó Saunders. "No he boxeado durante un año y realmente extraño estar en el ring. No puedo esperar para tener mi pelea profesional número 30 y terminar el año con una explosión antes de un gran 2021”, comentó.

Indicó que la pandemia de coronavirus ha afectado a todos de muchas maneras, y "ha tenido un gran impacto en el deporte del boxeo. El fracaso de la pelea de Canelo Álvarez fue muy frustrante para mí, pero ahora el viaje continúa en diciembre.”

"Se suponía que Martin y yo íbamos a pelear dos veces antes, pero tampoco sucedió. Él dijo algunas cosas y yo también, así que veamos quién puede respaldarlo. Estoy disfrutando el entrenamiento con Mark Tibbs. Él tiene un conocimiento increíble en el deporte del boxeo y estamos trabajando en cosas nuevas que mostraremos esa noche ", dijo Billy Joe.

Rival peligroso

El cuatro veces contendiente al título mundial, Martin Murray (39-5-1, 17 KOs), quiere echarle a perder los planes de Saunders, quien ser perfila hacia las peleas de unificación en 2011.

El retador busca adjudicarse un título mundial propio y de paso terminar con su rivalidad con Saunders, después de que en dos ocasiones estaban supuestos a enfrentarse en el 2018, pero esos duelos no pudieron ocurrir.

"Tengo muchas ganas de volver allí y pelear por otro título mundial", apuntó Murray. "Las grandes peleas definitivamente sacan lo mejor de mí. Este año ha sido un buen año para mí personalmente. Parecía que todas las tensiones de la vida se habían quitado, así que realmente disfruté poder relajarme un poco más y pasar aún más tiempo con mi familia.”

El experimentado peleador dijo que "realmente no hubo mala sangre entre Billy y yo, para ser honesto, fue solo mucha frustración después de que él se retiró dos veces. Eso se quedó dónde estaba, pero definitivamente tenemos algunos asuntos pendientes".