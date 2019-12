Boca Juniors anuncia a Miguel Ángel Russo como nuevo técnico

Buenos Aires, Argentina.- Boca Juniors anunció el lunes la contratación del técnico Miguel Ángel Russo, quien había conquistado la última Copa Libertadores para el popular club argentino en 2007.

Russo, de 63 años, “firmó su contrato y es el nuevo director técnico de Boca”, anunció la institución a través de sus redes sociales.

“Siempre tenía la ilusión de volver a Boca, los técnicos anteriores que habían ganado la Copa (Libertadores) tuvieron la suerte de volver”, declaró Russo durante la conferencia de prensa de presentación en el estadio La Bombonera. La referencia alude a Juan Carlos Lorenzo (campeón 1977-78) y Carlos Bianchi (2000, 2001, 2003).

El extécnico de Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Millonarios de Colombia, entre otros, reemplazará a partir de enero a Gustavo Alfaro, a quien no se le renovó el contrato que vencía este mismo lunes.

Russo ya había dirigido a Boca en 2007, cuando ganó por sexta y última vez la Libertadores. A fines de ese año fue despedido tras una humillante derrota ante Milan de Italia en la final del Mundial de Clubes.

Doce años después es el primer entrenador elegido por el capitán de aquel equipo, Juan Román Riquelme, hoy flamante vicepresidente segundo y responsable del fútbol profesional.

“Quiero agradecer a Román especialmente porque me dan una posibilidad importante en mi vida”, declaró Russo, quien se recuperó de un cáncer de próstata por el cual fue operado en dos ocasiones. “Terminó la espera que fue larga”, acotó.

Russo regresa a un club que está obsesionado con ganar la Libertadores por séptima vez y que además se encuentra herido por las cuatro eliminaciones al hilo que sufrió ante su clásico rival River Plate en instancias decisivas de torneos internacionales, entre ellas la recordada final continental de 2018.

Su antecesor Alfaro no pudo quebrar el maleficio y ello le costó el cargo. Russo, no obstante, prefirió cambiar el foco.

En la Libertadores, Boca integra el Grupo H junto a Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y otro equipo procedente de la fase preliminar.

Respecto a las altas y bajas del plantel, el nuevo presidente Jorge Amor Ameal advirtió que la situación económica del club es complicada.

“Boca vendió por 55 millones y en caja hay 5 millones de dólares. Iniciamos una auditoria para saber lo que pasó”, apuntó en referencia a la gestión de su antecesor Daniel Angelici.

Medios deportivos locales reportaron que Boca está en negociaciones por el goleador peruano Paolo Guerrero (Internacional de Brasil) y el lateral chileno Mauricio Isla (Fenerbahce, Turquía).

Soy respetuoso del plantel, es un buen plantel, tengo que conocerlo. No me pregunten quién se va o se queda, hasta que no hable con ellos y entremos en relación”, zanjó Russo.