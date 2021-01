Bolsonaro generó polémica por "¿Cómo le vas a pagar a Marta el mismo sueldo que a Neymar?"

Brasil.- El fútbol en Brasil es, sin duda, uno de los estilos más originales y representativos en el mundo por la dificultad de lograr una victoria de sus oponentes, tanto en rama varonil como en la femenil. Las damas han obtenido un crecimiento importante en los últimos años, aunque su negativa sigue siendo el tema salarial.

En consecuencia que continúa menor a lo que un futbolista llega a ser abonado. Lamentablemente, este tema se verá en vuelto en la polémica por las últimas palabras impuestas por el presidente Jair Bolsonaro, al decir que son cuestiones ridículas cuando respondió a la pregunta del Examen Nacional del Bachillerato acerca del sueldo de Marta y Neymar Jr.

Marta Vieira Da Silva y Neymar Jr son seleccionados de la canarinha y ambos fungen como delanteros. La jugadora ganaba en el pasado 2017 la cantidad de los 400.000 dólares y él futbolista una alta cifra de 14.5 millones de euros. Las declaraciones de Bolsonaron fueron las siguientes:

El banco de preguntas de Enem no es de mi gobierno, es de los anteriores. Siguen existiendo cuestiones ridículas. ¿Por qué Marta gana menos que Neymar? No es necesaria su comparación. El fútbol femenino en Brasil aún no es una realidad", argumentó el presidente.