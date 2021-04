Bombero subastó el gafete de capitán de Cristiano Ronaldo en 75 mil dólares para fines benéficos

Serbia.- Luego del enojo de Cristiano Ronaldo en el partido de Serbia ante Portugal por su gol anulado y el haber tirado hasta su gafete de capitán dio paso a una oportunidad única para un bombero que estaba en el estadio quien recogió el gafete para después poder subastarlo hasta en 75 mil dólares con el único fin de ayudar a un niño con problemas de salud.

Djordje Vukicevic es el nombre del bombero que estuvo en el momento indicado para recoger el gafete. Luego de tenerlo en sus manos anunció que lo subastaría para donar el dinero íntegramente a una organización para la asistencia médica de un niño que la necesitaba. Fue ahí cuando Jovan Samic de la organización de "Juntos por la Vida" dio a conocer la gran cantidad que habían recaudado.

Solo unos días después de que se diera a conocer que subastarían el gafete, Jovan Simic reveló en su cuenta de Twitter que había sido subastado por 75 mil dólares, con destino para ese niño con problemas en su medula espinal y más pequeños a quienes puedan ayudar y que tengan enfermedades graves.

Simic dio las gracias al bombero que se tocó el corazón e hizo esa acción, "La subasta humanitaria por el brazalete de capitán de Cristiano Ronaldo acaba de terminar con la brillante cifra de 7.5 millones de dinares (75 mil dólares)" en pesos mexicanos poco más de 529 mil pesos.

Cristiano Ronaldo reclamando previo a perder su gafete de capitán | Foto: EFE

Cristiano Ronaldo tiró el gafete

El capitán de Portugal Cristiano Ronaldo visitó junto con su selección a Serbia en el partido clasificatorio rumbo a Qatar 2022, el partido en tiempo regular quedó 2-2 pero en el tiempo agregando en una jugada polémica le anularon el gol de la victoria al jugador de la Juventus ya que a consideración del árbitro el balón nunca cruzó la línea de meta.

Ante la sanción, Cristiano Ronaldo se molestó tanto al punto de quitarse el gafete de capitán de su brazo y lanzarlo al campo mientras salía del partido si que este hubiera terminado aun. El gafete quedó en el suelo y fue cuando alguien más lo recogió y pasó lo que ahora ya se sabe de la gran recaudación de 75 mil dólares.

Luego de algunas horas Cristiano Ronaldo ofreció una disculpa en redes sociales donde aseguró que no hizo esa acción con el afán de molestar a sus aficionados si no que fue por la molestia de haber sido injustamente sancionado con no marcar un gol legitimo según él. Al final reiteró su gran amor por portar el gafete y ser el capitán de la Selección de Portugal.