Borussia Dortmund asegura que Jadon Sancho se quedará una temporada más

Dortmund, Alemania.- El delantero inglés Jadon Sancho seguirá con el Borussia Dortmund para la próxima temporada de la Bundesliga en medio del supuesto interés del Manchester United por ficharle, dijo el lunes el director deportivo Michael Zorc.

“Contamos con Jadon Sancho en nuestros planes esta temporada, la decisión es definitiva. Creo que eso responde a todas sus preguntas”, dijo Zorc duranta la pretemporada del club alemán en Suiza. Zorc añadió que el Dortmund le aumentó el salario a Sancho para estar “acorde a su rendimiento” el pasado verano.

“Así que en ese contexto le habíamos extendido el contrato hasta 2023”, dijo.

El contrato de Sancho originalmente expiraba en 2022. El Dortmund no anunció la extensión de un año en ese momento.

Sancho ha estado en la órbita del United luego que el club inglés se clasificó a la Liga de Campeones. Sancho recaló en el Dortmund procedente del Manchester City en 2017.

Sancho fue una de las principales figuras del Dortmund la pasada temporada. El atacante de 20 años firmó 17 goles y aportó 17 asistencias en 32 partidos de la Bundesliga.

A raíz de las circunstancias generadas por la pandemia de coronavirus, el mercado de pases estará abierto hasta el 5 de octubre. El día siguiente es el último que tendrán los clubes para inscribir jugadores para las etapas de grupo de las copas continentales.

Agente de Achraf Hakimi desmiente que Bayern Múnich busque al jugador

Durante los últimos días ha trascendido que el Bayern Múnich busca hacerse con los servicios del joven lateral Achraf Hakimi, jugador que actualmente juega con el Borussia Dortmund pero pertenece al Real Madrid.

Incluso se ha hablado que el Bayern pretenderia incluir al jugador Lucas Hernández en la transferencia, y con esto facilitar la contratación de Achraf, pero todo parece indicar que es solo un rumor.

Según Alejandro Camaño, agente del lateral, ha declarado de manera contundente para el medio de comunicación “Spox”. “Los grandes clubes de Europa están interesados por Achraf, pero no sé de dónde salieron los rumores que el Bayern Múnich es uno de ellos. Esto no es un problema. Nadie del Bayern o del Real Madrid me ha buscado para una posible transferencia por Hakimi”. Comentó el agente.

Se habla sobre las distintas posibilidades que tendría el jugador del Borussia Dortmund en el futuro próximo, pero hasta el momento su representante ha mantenido serenidad total pese a la presión de los rumores.

“Nos encontramos completamente relajados y tranquilos en cuanto al futuro de Achraf se refiere. Él tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022. Ya veremos entonces que pasa cuando el retorne con el Madrid durante este verano”. Concluyó.

