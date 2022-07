Borussia Dortmund revela que Sébastien Haller tiene un tumor testicular y será baja por un tiempo

Alemania.- Sébastien Haller del Borussia Dortmund estaba preparándose para jugar en esta temporada 2022-2023 en Alemania pero durante los exámenes médicos para cerrar la transacción el grupo médico del Borussia le detectó un tumor testicular maligno lo que detendrá su carrera pues será sometido a un tratamiento de quimioterapia.

Por ahora el tema de su salida del equipo pasa a segundo termino pues no se sabe si el jugador se mantendrá en el Borussia o regresará con el cuadro neerlándes, aunque los alemanes ya se han hecho responsables del cuidado y de los tratamientos del jugador lo que podría indicar que la negociación no puede sufrir algún cambio. Por ahora no se sabe cuánto será el tiempo que quede fuera pero según reveló un Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund tiene muchas posibilidades de sanar.

"Sébastien ahora recibirá el mejor tratamiento posible. Las posibilidades de recuperación son muy buenas. Le deseamos a él y a su familia mucha fuerza y optimismo y nuestros pensamientos están con él durante este momento difícil", dijo el director deportivo. Tambien aseguró que por ahora no darán más información del estado de salud del jugador y piden evitar incomodar al jugador como a su familia.

"Pedimos a los medios de comunicación y a los aficionados que comprendan que no publicaremos ningún detalle médico sobre el tratamiento de Sébastien Haller más allá de la información mencionada, no hoy ni en los próximos meses", comentó Kehl. Por ahora el jugador se mantendrá en observación y esperará que inicie su proceso de recuperación con las quimioterapias para regresar pronto a las canchas.

De momento el jugador tal y como lo dijo el club se mantiene al margen de todo, se espera que en los siguientes días pueda dar alguna versión de su caso o mantenerse en silencio hasta notar una mejora en su estado de salud. Por ahora está fuera de juego y no tendrá actividad por un largo tiempo esperando regresar pronto a las canchas.