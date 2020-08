Bota de Oro: Ciro Immobile acaba con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Italia.- Este sábado culminó la participación para la Lazio en la Serie A con una derrota ante el Napoli de 3-1, el gol de la visita lo marcó Ciro Immobile el hombre del momento ya que con ese gol empató el récord impuesto por el argentino Gonzalo Higuaín en el 2016 justamente con el Napoli al marcar 36 goles en una temporada. Hoy alguien más lo alcanzó y aseguró varios premios más.

Con 36 goles en 38 partidos Ciro Immobile se queda con el título de goleo de la Serie A el famoso Capocannoniere, pero por si fuera poco le arrebata la Bota de Oro a los grandes goleadores del mundo. Desde hace años que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideraban el listado, esta ocasión fueron cosa del pasado al quedar en el 3er y 5to lugar dentro de los más goleadores de toda la temporada en Europa.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los únicos que habían podido sacarles el premio son los uruguayos Diego Forlán y Luis Suarez. Immobile con 30 años debajo de la edad de las grandes figuras le regresó el protagonismo al futbol italiano al ser el tercer jugador en conseguirlo, luego de que en el 2006 Luca Toni se consagró como el máximo goleador en Europa, mientras que solo un año después Francesco Totti tambien lo consiguió siendo el último hasta la aparición del jugador de la Lazio.

Reconocimiento a Ciro Immobile por su Bota de Oro | Foto tomada del Twitter de Lazio

Lamentablemente su actuación no le permitirá pelear por el Balón de Oro debido a que no se entregará ya que gran parte del 2020 no se pudo jugar las diversas ligas del mundo por lo que se decidió cancelar la gala del próximo año. Pero sin duda hubiera sido uno de los rivales directos en la lista preliminar. Ahora con 30 años y al haber calificado a la Champions League con la Lazio al culminar en el 4to lugar de la tabla podrá mostrarse a nivel continental.

Recordando que en la temporada 2014/2015 fue comprado por el Borussia Dortmund ya que sus actuaciones eran del gusto de Jürgen Klopp, pero la velocidad del futbol alemán le costó y tuvo poca actividad lo que le costó su salida del conjunto amarillo. Solo unos meses días al finalizar el mundial de Brasil llegó al Sevilla donde intentó también sobresalir pero tampoco pudo adaptarse y se marchó el futbol italiano una vez más.

Ciro Immobile empató el récord de goleo de la Serie A con 36 díanas | Foto tomada del Twitter de la Lazio

Su destino fue el Torino en 2016, en los primeros meses le costó debido a que había perdido la confianza, pero para la segunda parte del campeonato inició a enamorar con sus grandes actuaciones. Eso llamó la atención de la Lazio y en 2017 fue adquirido donde ha sido el hombre gol del equipo celeste. Actualmente se ha consagrado con el paso a puestos europeos, con la Capocannoniere de la Serie A, la Bota de Oro y el empate del récord de goleo del futbol italiano.

Te puede interesar

Club América: Miguel Herrera aún piensa en un refuerzo más para las Águilas

El Inter gana 2-0 en Bérgamo y es el subcampeón de Serie A