Box: "Acepto el reto" Ilunga Makabu responde a Canelo Álvarez y se dice listo para enfrentarlo

México.- Todo va por excelente camino ya Eddy Reynoso hizo su parte y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tambien, solo faltaba que el peleador congoleño Ilunga Makabu confirmada el compromiso con Saúl "Canelo" Álvarez y así ha sucedido. El campeón del Peso Crucero del CMB accedió a medirse al mexicano en una pelea tú a tú por su cetro. Makabu se mostró sorprendido y entusiasmado por medirse según él al mejor boxeador del planeta, asegurando que tambien gusta de pelear ante los mejores del mundo.

Luego de que del CMB aprobara la pelea, Ilunga Makabu fue buscado por varios medios par saber su respuesta pues su nombre apareció de forma sorpresiva en la lista de contendientes del tapatío cuando se esperaban que otros peleadores tambien de gran categoría pero que estuvieran más cerca de la división que la que Canelo posee de las 168 libras. Ilunga Makabu se dijo listo para el reto y advirtió que no será nada sencillo ya que los africanos tienen gran poder.

"Soy un campeón y tambien me gusta pelear con los mejores, acepto el reto de pelear con Canelo y desearle buena suerte, eres bienvenido para desafiarme. Acepto la pelea, acepto el desafío porque me gusta pelear con los mejores. Canelo no es un boxeador pequeño, él es una super estrella y lo respeto, le tengo respeto. Me gustaría que viniera a mi categoría para el desfeo", dijo Ilunga Makabu para el canal de YouTube "No Puedes Jugar Boxeo".

Makabu tiene 30 peleas como profesional, 25 ganadas por nocaut | Foto: Especial

Si bien Ilunga Makabu se mostró muy accesible y hasta un punto como un fan de Saúl "Canelo" Álvarez, tambien le advirtió que irá por él y no le importará la forma pero intentará ganarle al mexicano. Tambien hizo hincapié que sus golpes no son nada débiles. "Les dijo a todos los africanos que luego de que Canelo me ha desafiado traeré la victoria. Esta pelea será una gran batalla y nosotros le mostraremos a ustedes una buena pelea", dijo el congoleño.

Para finalizar Ilunga Makabu tambien le agradeció al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a Mauricio Sulaimán por dar luz verde a la pelea. Reiteró que es un gusto pelear con los mejores y eso es lo que Canelo Álvarez es para él, por eso espera que su paso al peso crucero sea un verdadero desafío para el mexicano y llegue preparado para la pelea que posiblemente se tenga lista para el 2022 en los meses de mayo o junio, detalles que se irán revelando en las siguientes semanas.

Desde México tambien todos en Canelo Team están felices por el reto aceptado y es que van ahora por el quinto título mundial en una división diferente, unproceso histórico que el mexicano quiere tener tambien en su carrera. Aún así esta decisión dejó a más de uno sorprendido, especialmente por el reto que representará subir casi 10 kilos para la pelea, Mauricio Sulaimán se mostró como el más preocupado pues entiende las razones del Canelo Álvarez pero tambien sabe que fue muy arriesgado pero los felicita por su valentía.