Box: Andrés Olivas Jr. será un rival de calidad para el "Motorcito" Ramírez

Los Mochis.- Impaciente por estar ya arriba del cuadrilátero intercambiando metralla, así dijo sentirse el peleador mochitense Andrés Olivas Jr., en la conferencia de este martes al mediodía que estuvo encabezada por el titular del Instituto Municipal del Deporte, el ex campeón mundial de Boxeo Fernando "Cochulito" Montiel y por Fernando Gomezvéjar, el titular de la H. Comisión de Boxeo y Lucha Libre Profesional.

Andrés Olivas Jr. (23-0-1 , busca conquistar el cetro nacional absoluto midiendo fuerzas con el peligroso combatiente capitalino Eduardo “Motorcito” Ramírez en el duelo estelar de la función “Cuentas pendientes” a efectuarse el viernes 13 de julio a partir de las ocho de la noche en el auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.

La atractiva velada boxística es promovida por las empresas Grand Mext Ent y LM Boxing y en la misma tendrán actividad dos hijos del ex campeón mundial Fernando “Feroz” Vargas, quien también ya confirmó su visita a esta ciudad.

“Tengo un compromiso conmigo mismo de poner todo mi empeño en llegar a ser alguien en el boxeo de paga, es algo que traigo desde niño cuando me inicié en esto y afortunadamente las cosas se están dando poco a poco gracias al apoyo que he tenido de mi señor padre y toda mi familia y creo que esta pelea ante el "Motorcito" Ramírez me ayudará a escalar un puesto bueno en el boxeo, una victoria me estaría ayudando a lograr buenas oportunidades”, comentó el "Chapito" Olivas, que es egresado de la carrera de la Licenciatura de Educación Física en la Universidad del Valle del Fuerte (Univafu).

Más duelos

La pelea semi estelar estará a cargo de Alfredo “Rebelde” Olivas y Jesús “Borrego” Cervantes a cuatro rounds en los 50 kilos.

Esteban Villalobos y Alberto Morales van a seis rounds en peso welter. Fernando “Feroz” Vargas Jr., va contra Abel Luna a cuatro episodios en Superwelter y su hermano Amado Vargas encara a Fernando De la Cruz a cuatro campanillazos en la división Supergallo.

Al peleador local Alexis Ruíz se le busca rival para su duelo a seis episodios en 56 kilos. Christopher López medirá fuerzas con Alec Villaseñor a ocho giros en peso Pluma y a cuatro capítulos en peso Ligero se enfrentan Sebastián Salinas y Alejandro Zárate.

