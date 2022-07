Box: Arigameplays confundió a Eddy Reynoso con 'Canelo' Álvarez ¿Qué pasó realmente?

Monterrey, Nuevo León.- La popularidad de la 'streamer' mexicana, Arigameplays, aumentó de manera descomunal tras proclamarse ganadora en la pelea de exhibición del pasado sábado 26 de junio en La Velada del Año 2 que se llevó a cabo en el Pabellón Olímpico de Bandalona, Barcelona.

La regiomontana aceptó combatir contra Paracetamor en una contienda a tres asaltos, misma que empezó en su contra, sin embargo al irse con todo en los dos últimos 'rounds' la nacional terminó por conseguir la victoria a través de la decisión unánime.

Al término de la confrontación que organizó el máximo 'streamer' en la actualidad, Ibai Llanos, Arigameplays retornó a casa para enterarse que, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez la comenzó a seguir en su cuenta de Instagram, sin embargo la mexicana pensó que se trató del púgil que domina las 168 libras.

Después de interactuar con @CaneloTeam, la señorita realizó una transmisión en su cuenta de Twitch para contarle a sus admiradores: "Me siguió en Instagram y la cuenta se llama @CaneloTeam", dijo. "Yo le respondí: 'que honor tener tu 'follow', te mando un abrazo, muchas gracias'".

Arigameplays venció a Paracetamor

"Me contestó: 'Muchas gracias a ti, muchas felicidades por tu victoria, sigue con todo. Mucho éxito y bendiciones'", complementó. Mientras Arigamplays contó su anédota reveló que, en un principio, se imaginó que compartió mensajes con Saúl Álvarez, sin darse cuenta que la persona con quien tuvo una inesperada comunicación fue con su 'coach', Eddy Reynoso.

"Yo me quedé con eso, le presumí a todo el mundo que 'Canelo' me había escrito, pero no era 'Canelo' Álvarez, fue parte del 'Team Canelo'. Algo es algo, supongo que saldrá de mi existencia ya con eso", refirió entre risas al sentirse 'trolleada' por el nombre de las redes de su instructor.

Arigameplays en una transmisión

Arigameplays se empieza a relacionar con figuras del boxeo profesional tras subir al cuadrilátero de La Velada del Año 2, especialmente con el Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, quien la aconsejó durante su preparación, impartió sesiones de entrenamiento y hasta se volvió su 'sparring'. Su hermano portó la banda que le obsequió y tuvo grabado su nombre al momento de su entrada previo a la contienda.