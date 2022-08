Box: 'Canelo' Álvarez reconoce que un triunfo ante Floyd Mayweather lo pudo volver loco en 2013

Saúl 'Canelo' Álvarez se sincero sobre lo que fue su pelea ante Floyd 'Money' Mayweather en el 2013, donde en aquel entonces el norteamericano venció al mexicano de una manera categórica y la que fue su primera derrota en su carrera profesional.

Sobre esta derrota, el boxeador mexicano confeso que de haber ganado esa pelea en 2013, pudo haberse vuelto loco y no hubiera logrado tener lo que hasta estos momentos ha logrado con su equipo en el boxeo profesional.

Para Canelo, un triunfo aquella ocasión pudo volverlo loco con todo lo que habría llegado a su vida, reconoció en DAZN Originals "The Making Of".

"Siempre he dicho que quizás si hubiera ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y tal vez no hubiera funcionado bien entonces. Quizá podría haberme vuelto loco, no era mi momento. Así me lo tomo, no era mi momento. Me tomó unos días aceptarlo", dijo el Canelo.

El mexicano afirma que en aquel entonces no tenía la experiencia que tiene en la actualidad y que si hubiera sido en estos momentos, el tapatío asegura que hubiera derrotado sin problemas a Floyd Mayweather.

"Simplemente se debió a la experiencia. Si comparo ese Canelo con el Canelo de hoy, son completamente diferentes. Sería una pelea completamente diferente ahora", dijo Álvarez.

Por ahora, Saúl Álvarez se prepara para lo que será su tercer pelea ante Gennady Golovkin este 17 de septiembre desde Las Vegas, Nevada.