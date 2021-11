Box: Canelo Álvarez reveló que Plant le pidió disculpas por insultar a su madre

Estados Unidos.- Solo hubo un ganador y fue Saúl "Canelo" Álvarez quien al derrotar a Caleb Plant se metió en los libros de historia del boxeo. Pero tambien se ganó el respeto de todos luego de que el mismo Plant lo buscó para pedirle perdón por todo los insultos que se dijeron previamente y ambos quedaron como amigos y sin problemas por lo vivido.

Tras culminar la pelea y durante la euforia del mexicano de coronarse por cuarta ocasión en los supermedianos, un tímido Caleb Plant irrumpió el espacio de Canelo Álvarez para felicitarlo y ofrecerle una disculpa por todos los insultos que le hizo especialmente los que tuvieron ver con su madre.

Hay que recordar que ese insulto fue el detonador de una pelea previa hace algunos meses cuando se hizo la presentación oficial del combate. Ahí Caleb Plant resultó herido por un golpe del mexicano, desde ahí el tema del insulto de la madre del Canelo fue un tema. Luego para la ceremonia de pesaje de este viernes ocurrió de nuevo.

Leer más: Box: Caleb Plant fue llevado al hospital tras el nocaut de Canelo Álvarez

Ya en las entrevistas finales de la pelea, Saúl "Canelo" Álvarez reveló lo que le dijo Plant en ese acercamiento, "Me dijo que podía seguir pero que no lo dejaron. Le aclaré que no debía sentir vergüenza porque es un buen peleador", comentó Canelo. "Después me dijo que se disculpaba por lo que dijo de mi mamá, que no era su intención. Respondí, somos hombres y eso se queda en el ring", finalizó el mexicano.

Caleb Plant cayó en el round 11 tras una seguira de fuertes golpes de Canelo | Foto: EFE

De esa manera Caleb Plant sanó esa culpa que lo perseguía de aquel día en la presentación. Luego de eso y fundirse en un abrazo, se retiró del ring y se marchó a su vestidor donde fue valorado por sus médicos y se decidió llevarlo a un hospital para que los observaran por la noche y evitar sorpresas luego de un cierre complicado para él.

Leer más: Box: Canelo Álvarez se une a la selecta lista de campeones indiscutidos mexicanos

Caleb Plant perdió un invicto de 21 peleas, mientras que Canelo Álvarez llegó a 16 en fila sin conocer la derrota desde la última y única derrota que registra en su historia. Ahora el mexicano se tomará un descanso para volver con nuevos retos para el 2022 en donde seguramente sorprenderá con algún nuevo combate.