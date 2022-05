Box: ¿Cuáles fueron las claves de la derrota de 'Canelo' Álvarez ante Bivol?

Saúl 'Canelo' Álvarez tuvo una de sus noches más amargas de su carrera profesional este sábado en Las Vegas, Nevada, ya que el boxeador ruso, Dmitry Bivol, quien le salió respondón al azteca.

Aquí te presentaremos las claves que llevaron a la derrota del mexicano este fin de semana en la ciudad del juego, su segunda en lo que va de su larga carrera en el boxeo profesional.

El ruso llego con los ánimos a tope para esta pelea y no se hecho para atrás en la pelea ante el boxeador mexicano. Esto fue un factor clave para que el europeo impusiera la ley en el ring y tuviera neutralizado el ataque del azteca.

Chris Mannix le preguntó a Canelo en la entrevista postcombate, en DAZN, el motivo por el que solo había tenido un plan. “Intenté muchas cosas, pero no salieron”, se excuso. Lo cierto es que no fue así. Solo tuvo un plan, lanzar golpes potentes y esperar a que Bivol se viniese abajo. “Se equivocó al tirarme todos los golpes muy fuertes”, reconoció el propio púgil ruso tras el pleito. Fue así, él no fue capaz de variar y en la esquina solo le pedían que subiese las manos. Eddy Reynoso tampoco supo reconducir el ritmo.

Uno de los principales problemas de 'Canelo' en la pelea, fue que nunca pudo desbaratar la guardia del ruso, quien se comporto como toda una muralla en su defensa y no le cedió un hueco alguno al mexicano para poder darle un golpe certero.

La velocidad y distancia de Bivol ahogaron a 'Canelo' Álvarez en los rounds de la pelea. Además que la esquina del ruso supo muy bien apuntalar esos detalles a su favor para poder dejar a la esquina del mexicano sin argumentos para poder resolver el problema a su favor.

Uno de los puntos que estuvieron en contra de Saúl Álvarez en la pelea, fue el peso en la cual fue pactada, ya que el azteca tuvo que subir de peso y fue más que obvio que no se encontró en su mejor versión en esa división.