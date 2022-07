Box: ¡Defiende a 'Canelo'! Andy Ruiz revienta a Ryan García tras sus declaraciones sobre el mexicano

Hace solo algunos días, Ryan García se lanzo con todo ante Saúl 'Canelo' Álvarez sobre la pelea que tendrá ante Gennady Golovkin, asegurando que el kazajo era mejor que el mexicano y eso desato una guerra de declaraciones por todos lados.

Recordar que Ryan García fue parte del 'Canelo' Team, pero al parecer tras su salida las cosas no quedaron nada bien. Después de su declaración en contra del tapatío, el propio boxeador le contesto a Ryan García, asegurando que no ha logrado nada en su carrera profesional.

Ahora fue el turno de Andy Ruiz, un boxeador que es parte del 'Canelo' Team y que no dudo en destrozar a Ryan García sobre sus recientes declaraciones, llamándolo un boxeador que solo vive en su pequeño mundo.

"Sé que hay gente como Ryan que a veces les gusta hablar mucha mierd..... Yo no soy así. Incluso no habló así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo", dijo Ruiz en declaraciones que recogió el medio Izquierdazo.

El contendiente de peso completo no es el único que le ha respondido a "King Ryan", pues hace unos días Floyd Mayweather arremetió contra el joven californiano y le indicó que sólo hablé de Saúl "Canelo" Álvarez cuando su carrera sea igual de exitosa.

Andy Ruiz es un boxeador agradeció de todo lo que le ha dado hasta el momento Eddy Reynoso y 'Canelo' Álvarez, dejándolo entrar a su núcleo de trabajo para poder ser uno de los mejores boxeadores en su peso.