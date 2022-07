Box: Eddy Reynoso afirma que Golovkin no puede imitar el estilo de Bivol ante el 'Canelo'

Guadalajara, Jalisco.- Al tratarse del siguiente rival de Saúl 'Canelo' Álvarez, Gennady Golovkin, varios detractores del mexicano aseguran que llegará con la mentalidad bajo presión tras sufrir la derrota contra el ruso, Dmitry Bivol, el pasado 07 de mayo en Las Vegas, Nevada.

Los que critican al jalisciense hacen creer que volver a subir al cuadrilátero del T-Mobile Arena le traerá malos recuerdos y eso le costará su campeonato indiscutible de peso súper mediano que estará en justo en la batalla final de esta trilogía contra el púgil de Kazajistán.

Lo que han olvidado los fanáticos es que el próximo 17 de septiembre el boxeador que estará frente a Saúl Álvarez será Gennady Golovkin y no Dmitry Bivol,, incluso el entrenador, Eddy Reynoso, aseguró que si el oponente de su pupilo trata de emular el estilo de Bivol estará perdido.

No, no tiene las cualidades físicas. No tan largo de un alcance como Dmitry Bivol. Su jab no es tan largo, ya que no se mueve como él. Golovkin va hacer lo que sabe, ganar su pelea con golpes en la cabeza y trabajar en ese jab, eso es lo que va hacer", comentó en entrevista para 'Fight Hub TV' .

Por otro lado Eddy Reynoso señaló que su discípulo está enfocado en regresar al trabajo para conseguir su segunda victoria contra el kazajo y tratar de retirar esa espinita que quedó clavada tras conocer su segunda derrota en el pugilismo profesional.

"Está motivado para seguir adelante y quitarse esa espina de su lado con la mentalidad de un ganador. Está listo para volver al trabajo". indicó el instructor, quien no da un favorito para esta tercera pelea, pues tanto 'Canelo' como 'GGG' tienen con que para llevarse la victoria.

Te recomendamos leer

"Sí, él (Canelo) puede ganar por nocaut, pero Golovkin también puede noquearlo. Así que es una pelea cerrada, competitiva y, con suerte, las cosas van a nuestro modo. Hemos luchado con una mano lastimada, manos fracturadas, golpes en las costillas que lastimaron en el sexto asalto y hemos terminado ganando", cerró.