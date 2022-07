Box: ¡Estalla la bomba! 'Canelo' Álvarez le recordó a Ryan García que no ha ganado nada en el boxeo

Al parecer la pólvora sigue muy mojada en el ambiente de Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, ya que ahora todo lo que ronda al kazajo, es algo que no le agrada para nada al pugilista mexicano previo a la pelea de ambos en septiembre.

Y es que ahora el boxeador mexicano arremetió con todo a su ex compañero, Ryan García, a quien llamo perdedor y que no ha ganado nada interesante en su carrera profesional en el boxeo.

Cabe recordar que Ryan García salió del Team Canelo en enero de 2020, sin argumentos muy coherentes y es por ello que se formo una rencilla entre la gente del boxeador mexicano y García.

"Está solo enojado por algo, quizá porque ya no está en el equipo y siempre va a estar en nuestra contra, sin importar lo que pase", declaró Canelo Álvarez a DAZN.

A pesar de estar concentrado de lleno en su pelea del 17 de septiembre ante Golovkin, 'Canelo' Álvarez se dio el tiempo para darle un letal consejo a Ryan García sobre su carrera profesional en el boxeo.

"No has conseguido nada y hablas de otros peleadores que han ganado mucho. Cuando yo tenía 20 años, yo ya era campeón del mundo. Puedes decir de cosas, hablar, pero al final del día no has hecho nada”, sentenció ‘Canelo’.

La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin será el 17 de septiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Es el mismo recinto en donde se realizaron las dos peleas anteriores, y también donde Canelo cayó ante Dimitry Bivol en su último combate.