Box: Esto fue lo que se dijeron Canelo Álvarez y Caleb Plant ante la mirada de Mike Tyson

Estados Unidos.- Este viernes inició la fiesta en el MGM de La Vegas luego de la ceremonia de pesaje entre Saul "Canelo" Álvarez y Caleb Plant pero ahora fue todo diferente pues con el antecedente de hace un par de meses se decidió que en el face to face no estuvieron muy cerca para evitar que se fueran a los golpes, aún así el intercambio de palabras no se hizo esperar.

Luego de vencer la báscula ambos peleadores se pusieron frente a frente pero con sus equipos cuidando que nadie lanzara un golpe, sorpresivamente en la parte de atrás del grupo de personas apareció uno de los más grandes exponentes del boxeo mundial como Mike Tyson quien fue invitado por Canelo Álvarez para ser su apoyo ante cualquier situación.

Los púgiles ansiosos de ya estar sobre el ring no detuvieron sus bocas y de dijeron de todo en apenas unos minutos que duró el face to face pero que siempre estuvo resguardado. Aún así luego de eso se reveló exactamente que fue lo que se dijeron y con qué intensidad, el primer en revelarlo que Saúl "Canelo" Álvarez para Showtime a quien le dijo todo lo que él externó.

Leer más: Box: ¿Campeón unificado o indiscutido? Esto es lo que busca Canelo Álvarez con el cinturon de Caleb Plant

"Le dije, ya lo verás mañana (sábado). Es la hora", dijo en primera instancia. Incluso para TV Azteca Canelo Álvarez tambien dijo algo más de lo que pasó, y recordó que Caleb Plant le dijo más de 10 veces insultos todos mentándole la madre lo que hizo al mexicano crecer la ilusión de noquear a Plant desde el primer round. Aseguró que será "muy agresivo".

Mike Tyson estuvo siempre atento a lo que pasó en el pesaje de Canelo | Foto: EFE

Ante la mirada fija de Mike Tyson, el siguiente en hablar fue Caleb Plant quien no se intimidó y le dijo que está más que listo para vencerlo, ese es su destino y él lo va a cumplir. Además de que no importar quien esté frente a él ya que lo vencerá.

"Estoy de acuerdo en no estar de acuerdo", dijo ante las palabras de Canelo. "Me encanta puedes animarlos (fans) y abuchearme, pero es fácil sentarse ahí, pero no es fácil subir aquí. Yo nací para esto. Esto es mi destino", además de las múltiples groserías que dijo para Canelo Álvarez.

El apoyo moral de Mike Tyson ayudó mucho más de lo que se esperaba y es que Canelo lo ve como una leyenda y eso mismo quiere ser para el boxeo mexicano y este sábado lo intentará hacer, "Obtener el apoyo de alguien como Mike Tyson es muy motivante. Es algo que me levanta la cara frente a Plant. Es motivante que alguien de la altura de él se muestre a su favor", dijo.

Pesaje liberado para este sábado

Durante la ceremonia de pesaje ninguno de los dos boxeadores tuvieron problemas para dar el peso, solo en el caso de Canelo Álvarez estuvo muy cerca de generar algo de conflicto ya que dio el peso justo de 168 libras dejando poco margen para una posible equivocación. Mientras que en el caso de Plant logró una marca de 167 libras una debajo del limite.

Leer más: Nacho Beristáin menciona que aunque el Canelo gane todos los títulos de su división, no será el mejor

Hay que recordar que una vez que den el peso los boxeadores liberan esa parte de su dieta y se centran en recuperar algo de energía de cara a la pelea por lo que no es nada nuevo que puedan ganar más peso de un día a otro y eso les pueda ayudar, pero a simple vista ambos boxeadores se prepararon de buena manera aunque Canelo inclina la balanza a su favor.