Box: "Fue la mejor noche de mi vida"; Eddy Reynoso tras triunfo del "Canelo" sobre Plant

Las Vegas, Nevada.- El triunfo de Saúl "Canelo" Álvarez sobre Caleb Plant, a una semana y media de haber ocurrido, sigue dando de que hablar de forma positiva y también lo que significó esta victoria histórica en el cuadrilátero del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

El cinco veces campeón de la categoría supermediano venció por nocaut al norteamericano en el onceavo round de la pelea, para consagrarse como campeón indiscutible libra por libra. Posee los títulos de la CMB, OMB, AMB, FIB y Teotihuacán, fajín avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Tantos meses de entrenamiento tiene su premio y ver a "Canelo" como el "Rey" de las 168 libras hizo que la noche del sábado 6 de noviembre se convirtiera en la mejor de su vida para el entrenador Eddy Reynoso, quien ese día estuvo de manteles largos y junto a su pupilo y el Canelo Team festejaron la proeza del púgil tapatío en Las Vegas.

"La mejor noche de mi vida en el boxeo. Hemos trabajo no sólo un mes, sino desde que él (Saúl Álvarez) cumplía los 14 años. Se cumplen 17 años de estar en el gimnasio, entrenando, batallando con eso, la verdad va a ser muy complicado que alguien llegue a emularlo. Queda como el primer mexicano y a nivel Latinoamérica en ser el campeón indiscutible", mencionó Eddy Reynoso para el programa "All Access" de la página de Youtube SHOWTIME Sports.

ENTRENADOR DEL AÑO

De cara a la pelea del pasado sábado 6 de noviembre, a lo largo de la conferencia de prensa entre Saúl "Canelo" Álvarez y Caleb Plant, el boxeador mexicano se dedicó a entregar a su instructor, Eddy Reynoso, el premio que lo designo como el entrenador del 2021.

Debido a la situación pandémica del Covid-19 el reconocimiento no se le había entregado a Reynoso. El encargado de otorgarle el galardón no pudo ser alguien mejor que su propio discípulo (Saúl Álvarez), quien aseguró que el estratega volvería a ser nominado para el siguiente año. Fue candidato en el 2019, pero no pudo ganar ese premio.

MÁS DE DOS DÉCADAS FORMANDO ESTRELLAS EN EL BOXEO

Eddy Reynoso comprende una larga trayectoria de 20 años como entrenador en el box, donde se ha encargado de disciplinar a ciertos pugilistas para que salten a la profesional. En la lista de los grandes campeones mundiales que ha formado entre sus filas aparece Óscar "Chololo" Larios, Oswaldo "Gallito" Novoa, Julio César "Rey" Martínez, José "Tecuala" Argumedo, Rigoberto "Español" Álvarez, Luis "Panterita" Nery, Nobuhiro Ishida y Jesús "Negrito" Silvestre.

