Box: Ignacio Beristaín reveló por qué paró aquella pelea entre Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao

El entrenador mexicano Ignacio Beristaín tuvo una amena platica con Erik ‘Terrible’ Morales en Un Round Más, una entrevista que es parte del podcast que esta teniendo mucho éxito por el ex boxeador tijuanense últimamente.

Dentro de esta platica, don 'Nacho' dio a conocer un episodio de su carrera profesional muy especial en una pelea de Oscar de la Hoya ante Manny Pacquiao, donde paro la pelea para que no siguieran golpeando a su peleador.

“Una experiencia bien cabrona, porque trabajamos muy fuerte, una pelea muy fuerte, y tenía un pendejo ahí que lo colgaba de los pies, lo metía en una tina con hielo, y yo le decía: ‘esas madres son para quitarte el dolor corporal, pero te va a hacer daño, eso no puede ser’.

Beristaín aseguro que no le importo que el hermano del 'Golden Boy' le comentará que no la parará la pelea y tomo la decisión de tirar la toalla por tanto golpe que estaba recibiendo Oscar.

“Después de la pelea, que yo la paré, aunque el hermano me dijo: ‘no, usted no la va a parar’, y que me valió que fuera su hermano, se lo estaban madreando muy gacho y la detuve”, contó.

Tras la pelea, don 'Nacho' Beristaín dio a conocer que tanto el hermano de Oscar y el mismo peleador le dieron las gracias por haber parado al pelea en buen momento y evitar más golpes a su humanidad.

“Le puso una remadriza, y no iba a permitir que lo lastimara, él mismo me lo dijo después: ‘Nacho, soy un caballo de carreras, pero viejo y cansado’, me dio las gracias y la esposa también. El hermano era quien estaba cagado, aunque después me lo encontré y también me agradeció, porque estaba muy madreado”, recordó.