Box: ¿Indiferencia? 'Dinamita' Márquez relega a 'Canelo' Álvarez de su lista de Top 5 de boxeadores mexicanos

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez sigue causando controversia sobre el tema de la carrera profesional de Saúl 'Canelo' Álvarez, ya que acaba de dar su Top 5 de mejores boxeadores mexicanos y no agrego al tapatío.

Caso contrario con Julio César Chávez González, a quien lo puso como el número uno en esta lista privilegiada. Dentro del podcast ProBox TV Español en YouTube, el mexicano dio a conocer dichos nombres.

“Difícil. La historia del boxeo de México es muy rica. Es difícil poner cinco. Rubén Olivares, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Salvador Sánchez, por nombras algunos. Porque la historia del boxeo en México es muy rica. (Marco Antonio) Barrera, (Érik Terrible) Morales, Chávez. Yo me pongo al último”, indicó el nacido en Iztacalco.

Márquez no dudo en poner a Chávez como el mejor de la historia, caso contrario con Saúl 'Canelo' Álvarez, a quien nunca lo menciono en esta entrevista.

“Julio César Chávez el número uno. También están Rubén Olivares, Ricardo López. Es que es difícil poner a los cinco, pero el uno es Julio César Chávez. La Chiquita González también”, indicó.

El tema de Saúl 'Canelo' Álvarez con Márquez se debe más que nada a que la carrera del tapatío sigue sin convencer al ex pugilista, todo esto debido a las cláusulas que pone el azteca a sus rivales.

"No, no, no, ¿por qué?, yo voy a decirlo: hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles 'tienes que hacer esto', finalizo Márquez.