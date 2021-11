Box: Iván Cebada y Juan Luis Aldana, listos para subir al ring este sábado en Culiacán

Culiacán.- Los peleadores invictos de Culiacán, Iván Cebada y Juan Luis Aldana se mostraron motivados para buscar una victoria contundente ante sus respectivos rivales, en la función de box profesional 'Guerra Revolucionaria' que se realizará este sábado 20 de Noviembre en la capital de Sinaloa.

El evento que presenta la nueva promotora Estilo Mexicano Box (EBM), tendrá lugar en el polideportivo 'Juan S. Millán' del Parque Revolución. Las acciones iniciarán desde as 7 pm con algunas peleas amateur y a las ocho de la noche arrancan los duelos de corte profesional.

Este jueves 18 de noviembre se llevó a cabo una presentación de la cartelera con la asistencia de peleadores, acompañado de los promotores, los hermanos Osvaldo y Eduardo de los Ríos, quienes dirigen EBM. Iván Cebada enfrentará al aguerrido Jesús 'Bala' López, de la sindicatura de Costa Rica, en el combate estelar que luce de poder a poder.

"Me siento muy motivado por tener la oportunidad de protagonizar la pelea estelar, me he preparado muy duro para dar una gran batalla en el ring y alzarme con la victoria, ante un fuerte rival como es el 'Bala', no quiero quedarle mal a mi promotora Estilo Mexicano Box, que me está dando su apoyo", expresó Cebada, quien está invicto con marca de 8-0, incluyendo 5 nocauts.

La función del 20 de noviembre la encabeza la pelea de invictos Iván Cebada y Jesús López | Foto: Debate

Por su parte Juan Luis Aldana, imbatible con récord de 11-0, dijo que espera una dura prueba ante el regiomontano Edgar Cruz. "Va a ser una muy buena pelea, los dos estamos invictos y espero darlo todo arriba en el ring para tratar de buscar el triunfo. Voy a llegar bien preparado con la ayuda de mi entrenador Jay Nájar", señaló Aldana Camacho, quien en su anterior compromiso, el 30 de julio pasado, noqueó a Luis Fernando 'Coyote' Valdez.

Por su parte, los promotores Osvaldo y Eduardo de los Ríos, mencionaron que esperan que la afición disfrute la función con peleas muy niveladas. Indicaron que sus planes son organizar funciones por lo menos cada dos meses, no solo en Culiacán, sino tambien en otras ciudades de México.

Cartelera 20 de noviembre