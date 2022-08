Box: Juan Manuel Márquez afirma que la 'Canelo' vs Golovkin terminará por la vía del nocaut

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez afirma que la pelea número tres de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Gennady Golovkin, será un pleito muy especial para ambos boxeadores, ya que tienen cuentas pendientes que arreglar este 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

El ex boxeador mexicano asegura que el tapatío ya se dio cuenta de la estrategia de pelea del kazajo en sus anteriores pleitos y ahora le toca plantear una pelea más a su modo para poder hacerle daño rápido.

“Canelo se dio cuenta de que en esta tercera pelea va a estar en medio de él, enfrente de él, va a mover la cintura, va a lanzar los contragolpes, combinaciones de golpes a las zonas blandas y creo que esa pelea termina por la vía del nocaut, si no me equivoco, en ocho o nueve rounds”, aseguró ‘Dinamita’ Márquez en el podcast ProBox TV.

Tras esta declaración, el ex boxeador mexicano dejo en el aire a su posible ganador de esta pelea en Las Vegas.

Sobre el estilo de boxeo mexicano, 'Dinamita' Márquez afirma que no es que se define como que es el que recibe más golpees, sino que es también el intercambio de golpes y con mucha técnica.

“El estilo mexicano, mucha gente cree que es tirar golpes y recibir golpes, ser como un guerrero ‘si me diste, te doy’, no; el boxeo mexicano es igual, intercambiar golpes, pero con técnica. Si me llegas a conectar un golpe, te voy a regresar tres o cuatro, pero con inteligencia, ese es el estilo mexicano; ser agresivo con inteligencia”, añadió Dinamita.

'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se alistan para un mes muy ajetreado en sus campos de entrenamiento a solo un mes de verse las caras en la ciudad del juego, luego de una guerra de declaraciones de ambas partes.