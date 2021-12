Box: Julio César Chávez aplaude el resultado de su hijo en su última pelea

México.- Este sábado, Julio César Chávez Jr tuvo su regreso triunfal al boxeo luego de subirse al ring ante el peruano David Zegarra quien derrotó por decisión en 10 rounds y aunque los aficionados expertos del boxeo no quedaron satisfechos con el resultado de la pelea, Julio César Chávez padre sí y le reconoció a su hijo su gran esfuerzo y le dio un gran valor a que se volviera a subir al ring solo unos cuantos meses después de su última pelea y de sus problemas de salud con los que tuvo que lidiar a mediados de año.

Tras la pelea, Chávez González dio sus apuntes de la pelea y aseguró que vio un gran avance a la técnica de su hijo y sobre todo que vio que ya pudo lanzar más golpes, algo que en sus últimas peleas fue nulo, hablando específicamente ante Anderson Silva quien lo venció hace unos meses. Ahora vio una notable mejora y eso fue lo que más le agradó y espera que pueda replicarlo para sus futuras exhibiciones.

"Es ganancia porque la otra pelea no tiró golpes", dijo Julio. "Le faltó tirar más golpes pero creo que ganó justo. Le faltó más fuerza, le faltó más golpes, pero es el regreso. Yo espero que se prepare mejor", comentó Julio César Chávez para Izquierdazo. Hay que recordar que el tiempo de preparación para la pelea fue muy corto, apenas pasado un mes pero ahora sí se centró más a su trabajo que a otras situaciones especialmente en las redes, eso le ayudó mucho a lograr su mejora.

Leer más: Liga MX Femenil: ¡Racha invicta! Tigres nunca ha perdido cuando Stephany Mayor no está en el campo

La charla tambien llegó a Julio papá a que revelara que su hijo se presentó con una enfermedad, no reveló cuál era pero que por tener el compromiso y respeto a la afición y saltó al ring para pelear de la mejor manera, "No es excusa, siempre don el mayor crítico, pero esta vez se enfermó pero aún así no quiso cancelar la pelea", agregó al medio el "Gran Campeón Mexicano".

Julio César Chávez tuvo una victoria cerrada el pasado sábado ante David Zegarra | Foto: Captura

Con esta pelea Chávez Jr culminó su año deportivo y se espera que para el 2022 retome el camino. Al momento se habla de que podría pensar en dos peleas para ese año para que tome ritmo antes de mandarlo de nuevo a las Grandes Ligas y luchar por un espacio en las buenas carteleras del box. Julio César Chávez Jr venía de unas cuentas peleas con derrota y esta oportunidad le ha dado una nueva visión en busca de llegar a donde alguna vez pudo vivir.

Otro de los que vieron de gran manera el regreso de Julio César Chávez Jr, fue Eddy Reynoso quien se dijo contento por verlo de nuevo en el ring a pesar de todo lo complicado que ha tenido que pasar en su vida que tenga la fortaleza de volver al deporte fue algo que le reconoció mucho, "Me dio mucho gusto ver a Julio César Chávez Jr, de regreso al deporte, más allá de esta pelea y lo que venga para el, es de aplaudirse que este de nuevo en pie de guerra y luchando por ser un mejor ser humano! sigue trabajando jr que aún hay mucho camino por recorrer, eres un ganador", escribió en sus redes.