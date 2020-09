Box: Kevin Villanueva se ve con la capacidad para ser campeón mundial

Guasave.- Kevin “Desbalagado” Villanueva es un joven pugilista guasavense que partió hace un año a la ciudad de Tijuana con el objetivo de buscar una oportunidad en la élite del boxeo, pues sabe que las cosas no llegan solas, sino que tiene que salir a encontrar esas oportunidades que le tiene preparadas la vida.

A base de esfuerzo y dedicación en un sitio desconocido para él, este peleador tiene la oportunidad de aspirar a un campeonato internacional avalado por el Consejo Mundial de Boxeo en peso Supermosca, por lo que el próximo 21 de septiembre peleará en Tijuana ante Víctor “Chaky” Sandoval.

El oriundo de Ladrilleras de Ocoro llega a este combate con récord de 16 victorias, dos derrotas y tres empates, mientras que su rival acumula 33 éxitos, tres descalabros y sin empates.

¿Cómo se siente para esta pelea con un título internacional en juego?

Me siento preparado y listo para enfrentar este reto, el cual es uno de los más importantes dentro de mi carrera boxística. Me estoy preparando bien para aprovechar mis virtudes, las cuales van a ser vitales para aspirar al triunfo, sin embargo, no me confío y esperamos traer buenos resultados.

¿Siente presión por lo que hay en juego en este combate?

Todos los boxeadores soñamos con esto, el poder obtener algún día un campeonato, por lo que ahora, a mis 20 años de edad, gracias a Dios se me dio la oportunidad, lo que me pone contento y motivado porque sé que tengo facultades para ser campeón mundial.

El apoyo familiar ha sido uno de los pilares de su éxito | Cortesía



¿A qué edad inició en el mundo del boxeo?

Inicié a practicarlo desde los 14 años, pero fue hasta los 17 cuando le entré un poco más de lleno, y en ese entonces fue cuando debuté como profesional, ya de ahí se fueron dando las cosas y me fui metiendo hasta que se convirtió en una parte importante de mi vida.

¿Cuáles son las metas en este deporte para los próximos años?

Sin duda mi meta es formar una buena carrera dentro de este deporte, consolidarme como un buen peleador, ganar muchos títulos y que eso me genere ganancias en la parte económica para ayudar a mi familia, principalmente a mi madre, que siempre se ha esforzado por sacarme adelante, apoyándome en todo momento, en cada pelea que he disputado, es por eso que quiero salir adelante, pues quiero que ella se sienta muy orgullosa de mí.

¿Conoce o ha estudiado a su siguiente rival?

No lo conozco a profundidad, pero sí sé que es un excelente peleador, que cuenta con muchas cualidades, las cuales será muy interesante tratar de neutralizarlas a la hora de estar arriba del cuadrilátero, además sé que trae un buen número de peleas ganadas y muy pocas derrotas.

Qué mensaje le envía a toda esa gente que espera verlo levantar ese título internacional Supermosca: