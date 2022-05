Box: “Lo mejor está por venir y ya estoy listo para rivales más grandes”; Rafael Armenta

Guamúchil.- Rafael “El Peke" Armenta va subiendo como la espuma en el mundo del boxeo, y como profesional ya acumula seis triunfos. Con tan solo 22 años ya escribe su propia gran historia en la que él es el protagonista, y como ejemplo de ello en días pasados logró continuar invicto ganando de manera contundente en la pelea estelar de la función denominada "Haciendo Historia", efectuada en la tierra de Pedro Infante.

¿Cómo te sentiste en tu última pelea?

"Me sentí muy bien, hice una preparación durante varios meses, me preparé a conciencia, la verdad me sentí muy bien arriba del ring, gracias a Dios se terminó en el segundo, pero estábamos preparados por si se alargaba más la pelea. Me sentí bien, siento que di un buen

espectáculo a la gente de Guamúchil", dijo al término de la pelea.

¿Qué viene para tí después de esta gran exhibición que ofreciste?

"Los planes que tenía eran que después de esta pelea, la próxima sería en el extranjero, pero lástima que mi empresa tiene un problema y ahorita no estoy trabajando. Todos los boxeadores de la promotora Mack The Knife MTK Global van a dejar de trabajar, entonces todos los planes que ya tenía se van a detener un poco. Estoy esperando que me llegue una carta de liberación para seguir trabajando, y ver qué viene para mí. Espero que no pase mucho tiempo para que venga una pelea fuerte".

¿Cómo reaccionó tu mánager Manuel “Cochul” Montiel ante la victoria?

"Le gustó mucho el trabajo, la serenidad con la que tomé el combate, que no desperdicié golpes, muy certero, entonces le gustó. Me dice que me mira mu-cho crecimiento, a como vamos avanzando en las peleas, y que estamos cada vez mejor. Le dio mucho gusto la verdad".

Rafael Armenta consiguió el triunfo

Daniel Ayala

¿Cómo notas tu desarrollo como profesional?

"Yo tuve una carrera amateur muy larga, y de amateur a profesional es muy diferente, en las primeras peleas tenía todavía el estilo amateur muy marcado, entonces varias peleas al principio se me complicaba mucho, yo estaba acostumbrado a otro tipo".

"Pero poco a poco nos vamos adaptando a este estilo profesional, en mi otra pelea ya me sentí más adaptado, y ahora esta última, ya siento la experiencia del profesionalismo, ya mi estilo es más compacto. Me gusta el estilo que voy tomando y la confianza que me da".

¿Qué te pareció la función de box denominada Haciendo Historia?

"Fue una función muy bonita, yo creo que eso le hacía falta a Guamúchil, la gente respondió muy bien, el escenario muy bonito, todo estuvo muy bien, la verdad me da mucho gusto".

¿Qué mensaje le mandas a la afición local y a toda la población?

"Darle las gracias a la gente por tomarse el tiempo de estar al pendiente de nosotros. Que estén atentos porque vienen cosas buenas".