Box: Manuel “Meño” Gallegos y Jesús Moroyoqui prometen un “agarrón”

Sinaloa.- El mochitense Manuel “Meño” Gallegos y el sonorense Jesús Moroyoqui prometieron un auténtico “agarrón” en el pleito estelar de la velada boxística que se llevará a cabo este viernes en el Polideportivo Centenario.

Gallegos y Moroyoqui se vieron las caras en la última conferencia de prensa previa a su combate pactado a 8 rounds en la categoría de los Semicompletos. El avecindado en Bachoco señaló que sabe de la calidad de su rival, un peleador que va hacia adelante, por lo que espera una pelea de choque en la que la condición física será fundamental para obtener el triunfo.

“Es un rival con gran poder, es muy fuerte, va mucho para delante, es lo que me gusta de las peleas a mi, la verdad me gusta estar dando y que me den, estar contragolpeando, me gusta estar donde está la guerra y a mi rival también porque va para adelante, vamos a dar todo lo mejor de nosotros y aquí va a salir con la mano en alto el que traiga mejor preparación”.

El de Navojoa coincidió con su rival y declaró que espera un combate entretenido para los aficionados, ya que su estilo es netamente ofensivo y nunca rehúye al intercambio de golpes. “Es lo que esperamos, para eso se sube al ring, te imaginas para andar corriendo vamos a un maratón mejor, nos hubiéramos metido de atletas de los que corren, somos atletas boxeadores, que pelean, vamos para en frente, mi rival es muy fuerte, esperamos una muy buena pelea”.

Te recomendamos leer

La ceremonia de pesaje se llevará a cabo este jueves a las 12:00 horas en el hotel Fiesta Inn. A las 10:00 los boxeadores deberán entregar su documentación y a las 11:00 será el chequeo médico.