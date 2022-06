Box: ¡Mirada fija! 'Canelo' Álvarez y Golovkin tuvieron su primer careo previo a su tercera pelea (Video)

Con caras de pocos amigos se vieron en su primer careo, Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin en la rueda de prensa donde se anuncia se anunciaron los pormenores de su tercera pelea.

Tras cuatro años de su última pelea, el mexicano y el kazajo se retaron con la mirada en el frente a frente, donde Golovkin trato de sacar de sus casillas al tapatío con una risa burlona enfrente de el.

El boxeador mexicano no cayo en su estrategia y no le quito la vista de los ojos, retándolo y mostrando que no le teme.

Durante al rueda de prensa de esta tercera pelea, 'Canelo' Álvarez dejo en claro que cuando uno cae solo te quedan dos opciones, hundirte en tu fracaso, poner pretextos, inventando lesiones o salir adelante.

"Cuando caes, solo hay dos opciones; hundirte en tu fracaso, poner pretextos, inventando lesiones y echarle la culpa a medio mundo o reconocer tus errores y sacar fuerza para hacer de ti una mejor versión", dijo el mexicano.

La primera pelea entre ambos sembró la duda en todos y terminó con un insatisfactorio empate. La segunda, una apretada guerra, donde Canelo se llevó la decisión. La tercera promete ser otra batalla sanguinaria.

Te recomendamos leer

El T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada será la sede de la tercera pelea entre ambos pugilistas. Los boxeadores regresarán al lugar donde ya se han visto la cara, pues este mismo escenario fue donde ambos subieron al ring en dos ocasiones (2017 y 2018).