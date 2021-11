Box: Nacho Beristáin ataca de nuevo a Canelo Álvarez y le asegura que debe ganar corazones no peleas

México.- Parece que ni siendo el campeón indiscutido de los supermedianos ha hecho cambiar de opinión a Ignacio "Nacho" Beristáin sobre Saúl "Canelo" Álvarez ya que luego de que el mexicano anunciara su nueva pelea ante el congoleño Ilunga Makabu, el mítico entrenador soltó su nueva critica asegurando que será una de las peleas sencillas para el tapatío y que ni siendo campeón en 5 divisiones diferentes podrá ganarse el cariño de las personas y que mucho menos llegará a ser el mejor boxeador como ya antes lo había revelado.

La repentina pelea del mexicano tomó a todos de sorpresa, pero aún así solo horas desde su anuncio ya había quienes dictaron que la pelea no era una más que por el dinero y la fama que se ganará el rival del mexicano y así lo dijo Nacho Beristáin luego de que se le cuestionara su opinión sobre el anuncio de Canelo Álvarez, incluso comentó que Makabu no tiene la capacidad para soportar el ritmo del mexicano.

"Se puede complicar por la diferencia de peso, pero no creo que con el negrito ese tenga la capacidad, lo que pasa es que todo el mundo quiere pelear con él por el billete", dijo Beristáin para el portal el Izquierdazo. Incluso le dio una recomendación al Canelo y le aseguró que así se ganaría algo del cariño de las personas, "Debe seguir peleando y dar una pelea que convenza a la genta, porque puede estar ganando y ganando peleas y no pasa nada", agregó.

Incluso se atrevió a decir que no importa que tanto gane, cuantos títulos sume en divisiones diferentes, ya que para las personas la historia del boxeo no importa si no te quieres como boxeador, y ese cree que es el problema de Saúl "Canelo" Álvarez, ya que el mismo Don Nacho ve al tapatío con todo para ganar sus peleas pero no paga ganarse los corazones de los seguidores y que intentarlo a estas alturas es una verdadera hazaña la que deberá intentar.

Canelo Álvarez en su primer cara a cara con Ilunga Makabu | Foto: Especial

"Entrar a la historia del boxeo no es tan importante como meterse en el corazón de la gente. Y para meterse ahí está muy cabrón", fue lo que comentó el entrenador. Por eso y más es que cree que luego de esta pelear seguirá siendo todo igual y que posiblemente así culminará su carrera como boxeador ya que los retos importantes no los está tomando y si algún día lo hace podría ser demasiado tarde.

Esta no es la primera vez que Nacho Beristáin reprende a Canelo Álvarez, ya lo hizo previo a su pelea ante Caleb Plant en donde fue tajante al revelar que nunca llegará a ser el mejor boxeador y le puso el ejemplo de lo que hizo Bernard Hopkins quien se hizo campeón y al que solo reconoce como el mejor libra por libra de la historia del boxeo, dejando muy lejos al Canelo por haberlo logrado en una categorías "muy fácil" como fue en los pesos medianos.