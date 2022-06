Box: Omar Chávez y Rafael Ortiz se declaran listos para su combate en Culiacán

Culiacán.- Omar Chávez y Rafael Ortiz se vieron las caras por primera vez previo a la pelea que sostendrán mañana en el Polideportivo JSM en función realizada por JD Promotions.

”Hice una preparación muy buena, cerré fuerte. Me motiva mucho estar en esta cartelera. No pienso defraudarlos en dar una gran pelea de boxeo”, dijo Ortiz, quien aseguró que buscará aprovechar las cámaras de TV Azteca, señal por donde se trasmitirá la pelea.

Mientras tanto, Omar se declaró listo también para regresar a la senda de la victoria.

“Es la pelea que más ansiedad que he tenido, porque pelearé en Culiacán. No solo quiero ganar, sino también convencer, que mi papá y la gente salga contentos. Soy un Omar más diferente, con más determinación. Le he echado ganas y no he salido de vago”, dijo el hijo de Julio César Chávez.

En la conferencia también estuvo presente Julio César Chávez, quien aseguró que el sábado estará al tanto de la pelea de su hijo, aunque en las peleas previas estará de analista con TV Azteca, además espera un combate de alta calidad.

“Va a ser una pelea difícil, dura. Todos los combates de mis hijos, los peleadores se preparan como nunca para tratar de ganarle a ellos y esta no es la excepción. Omar sabe que es una pelea complicada, difícil, pero estoy tranquilo porque Omar se ha portado bien”, dijo la leyenda del boxeo mexicano.