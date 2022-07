Box: ¿Por qué perdió 'Canelo' Álvarez ante Dmitry Bivol? El púgil 'devela' la verdad

Guadalajara, Jalisco.- Saúl 'Canelo' Álvarez se enfoca de lleno a su tercera batalla ante el kazajo, Gennady Golovkin, sin embargo aún tiene esa astilla clavada luego de perder el pasado 07 de mayo contra el ruso, Dmitry Bivol, por decisión dividida, al probarse en las 175 libras.

El tapatío salió al cuadrilátero del T-Mobil Arena, sin embargo sus golpes se vieron muy lentos y con muy poca fuerza a comparación de las últimas peleas que lo consagraron como el campeón indiscutible de las 168 libras, incluso el 'pelirrojo' se sinceró al decir que, en un lapso de la pelea, se sintió exhausto y eso jugo en su contra.

"No quiero hablar mucho de eso porque no quiero poner excusas, solo los que formamos el equipo sabemos qué pasó, porqué me cansé. Si ven la pelea, los primeros cinco asaltos los gané y luego empecé a cansarme, pasaron muchas cosas y no quiero poner pretextos. Ya vendrá la mía y las cosas serán diferentes", explicó en rueda de prensa.

Saúl Álvarez tuvo la mentalidad de experimentar en una categoría superior a la que domina, tanto que fue cuestionado a lo largo de su preparación y posterior a conocer la derrota. Tras casi dos mes de esa confrontación el 'Canelo' confesó la razón por el cual sufrió su segunda derrota en el box profesional.

"No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así, tampoco estoy sobre entrenando, insisto no quiero poner excusas", reveló el pugilista para el canal de Youtube el tapatío.

Por otro lado, en entrevista para 'Fight Hub TV' el jalisciense aclaró que no sintió nervio para enfrentar a Dmitry Bivol, así como negar que haya perdido por culpa del golf u otro tema que pudiera distraerlo de su entrenamiento previo a la fecha pactada.

"Perdí porque así son las cosas, no por el golf o nada. Eataba jugando al golf desde hace tres años y gané el campeonato indiscutible (de peso supermediano), así que esa no es la razón", mencionó.

Te recomendamos leer

Saúl 'Canelo' Álvarez llegó con un récord de 57 peleas ganadas, 39 por la vía del nocaut, 2 empates y solamente una derrota frente al exboxeador, Floyd Mayweather Jr. El campeón subirá al ring para el próximo 17 de septiembre ante 'GGG', nuevamente en el T-Mobil Arena de Las Vegas, Nevada.