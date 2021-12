Box: ¿Quién es David Zegarra el rival de Julio César Chávez Jr?

Sinaloa.- Este sábado Julio César Chávez Jr regresa al ring en busca de encontrar el camino de nuevo a una gran carrera en el boxeo y lo hará cuando se enfrente ante el peruano David Zegarra quien aceptó el reto del mexicano pues él tambien están buscando el renacimiento de su boxeo ya que en los últimos duelos no le ha ido de la mejor manera y hoy 18 de diciembre saldrá en busca de la victoria para seguir en el ascenso que tanto desea.

La historia de Julio César Chávez en el boxeo ya es más que conocida, sus últimas peleas no han sido las mejores, derrotas por lesiones han sido constantes y espera que no sea el caso ahora ante Zegarra, pero en realidad ¿Quién es David Zegarra? El peruano podría ser considerado uno de los talentos en Perú aunque en los últimos meses no ha ido para nada bien y eso le tiene preocupado y espera que ahora ante el "Hijo de la Leyenda" pueda tener un resultado diferente.

David Martín Zegarra Albarracín es el nombre completo del rival del Junior, es originario de Perú y pelea en la división del peso semicompleto. En su natal Lima, le apodan "La Pantera". Al día de hoy Zegarra ha sido profesional por 40 ocasiones poco más de la mitad de peleas que ha tenido Julio que con esta será el combate 61 en su carrera. Su récord es de 21 victorias por nocaut de 34 ganadas y tiene 6 peleas perdidas, varias de ellas en los últimos meses.

Zegarra tiene un camino igual de espinoso que el mexicano, sus últimas pelas se le han complicado al punto de que ha perdido de forma importante cayendo por nocaut técnico ante Ali Akhmedod el pasado 16 de septiembre apenas en el round 3. Previo a esa derrota ya había caído tambien por nocaut técnico ante David Lemieux. Antes de ellos estuvo más de un de año fuera de combate luego de una nueva derrota ante Stefan Haertel en septiembre de 2019. Ante esa mala racha piensa que ante Julio podrá volver a la senda de la victoria.

Todo está listo para la pelea entre Chávez Jr y Zegarra este sábado | Foto: Debate

Esta será la séptima pelea de Zegarra fuera de Perú , ha estado en Estados Unidos, Alemania y México aunque había sido en Cuernavaca, ahora visitarán Culiacán, Sinaloa para una nueva oportunidad en el boxeo. En pocas palabras ambos peleadores están necesitados de una victoria para recuperar su carrera que ha caído y se marcado por una mala racha que esperan culminar este sábado.

La pelea entre Julio César Chávez y David Zegarra se llevará a cabo en el Palenque de la Feria Ganadera de la ciudad de Culiacán, en punto de las 11: pm (10:00 pm Sinaloa) y podrá ser vista totalmente por la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales, Julio César Chávez papá estará presente en la esquina de su hijo luego de haber superado el Covid-19.