Box: Saúl 'Canelo' Álvarez considera que sigue siendo el mejor libra por libra de la actualidad

Para Saúl 'Canelo' Álvarez su derrota de su pelea pasada ante el ruso Dmitrii Bivol, supercampeón Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no es motivo para pensar que no sigue siendo el mejor boxeador libra por libra de la actualidad.

"La verdad es que no sé cómo se manejen ese tipo de cosas pero me sigo sintiendo el mejor, la verdad. Dime otro peleador que esté intentando en otros pesos, bajar y subir de peso, querer lograr otro tipo de cosas. Nadie lo ha hecho".

El boxeador mexicano afirma que el corre los riesgos necesarios en su carrera para hacer historia en el boxeo mundial y para ser una figura a seguir entre los mejores de la historia de este deporte.

“Yo lo hago, arriesgo todo para seguir haciendo historia, cuando no tengo necesidad de arriesgar nada, ya he logrado muchísimas cosas. Estoy en una posición en la que no tengo que arriesgar nada y aún así lo hago y creo que eso nadie lo hace cuando están en una posición como en la que estoy yo. Así que en lo personal me sigo sintiendo el mejor del mundo y así va a ser”, dijo “Canelo” Álvarez a pregunta expresa de RÉCORD, después de celebrar la primera edición del torneo “No Golf, No Life”.

La cadena televisiva ESPN bajó al tapatío al cuarto peldaño. Su lugar ahora lo ocupa el estadounidense invicto Terence Crawford, campeón Welter de la Organización Mundial de Boxeo.

Mientras que The Ring lo descendió hasta el quinto lugar y colocó como líder a Oleksandr Usyk, campeón unificado de peso Pesado.

"No lo he visto, la verdad, el listado. Son listas que pone la gente, para mí está bien, si así lo decidieron, está bien. Como te digo, me sigo sintiendo el mejor porque tú nómbrame de cualquiera de esos rivales quién ha hecho lo que yo he hecho o quién ha tratado de hacer lo que yo he hecho.