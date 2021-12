Box: Saúl "Canelo" Álvarez es elegido como el mejor boxeador del año

México.- La mejor forma para cerrar el año para Saúl "Canelo" Álvarez es con el último gran logro que se le ha entregado, ahora de las manos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se le hizo el reconocimiento como el mejor boxeador del año 2021. Dicho nombramiento tuvo premio doble ya que el CMB anunció que además se llevó el evento del año con la pelea ante Caleb Plant de hace unas semanas en donde consiguió los títulos supermedianos lo que le dio paso a meterse a los libros de historia.

"Hizo historia y ahora es el boxeador del año", fueron las palabras que la cuenta oficial del CMB utilizó para anunciar el premio del mexicano. De igual manera compartieron una imagen de Canelo Álvarez alusiva a su nombramiento. Ya dicha publicación fue compartida por el mismo boxeador en sus redes sociales y se ha ganado el reconocimiento de muchos de sus fans, amigos y compañeros del deporte que lo catalogan como uno de los mejores boxeadores mexicanos en la historia.

El galardón que ahora recibe Saúl "Canelo" Álvarez tiene gran base en las 3 peleas que tuvo en el 2021, iniciando en febrero ante Avni Yildirim, seguida la del mes de mayo ante Billy Joe Saunders y la última en noviembre ante Caleb Plant, peleas que pusieron al mexicano en los ojos del mundo ya que cada uno de los combates eran para lograr la unificación de los supermedianos, algo que logró para convertirse en el nuevo campeón indiscutido, sexto en la historia del boxeo.

Saúl "Canelo" Álvarez es nombrado como el mejor boxeador del año | Foto: Captura

Todo ello tuvo peso para que Canelo Álvarez fuera elegido por su gran año, en donde por primera vez cumplió con 3 peleas en un año. Pero no hubiera sido todo eso posible si alguien no lo hubiera preparado como lo hizo Eddy Reynoso quien tambien fue galardonado por el CMB con el título al mejor entrenador del año, y es que no solo hizo un gran trabajo con Canelo, sino que tambien se le reconoce por haber recuperado a Andy Ruiz y a Óscar Valdez quienes tuvieron gran desempeño este año en sus combates.

Este último, Óscar Valdez tambien aparece en los galardonados como el mejor KO del año varonil, ahí se le premia por la forma en la que noqueó a Miguel Berchelt que con un contacto poderosos lo mandó a la lona para así ganar su duelo. En la rama de boxeadora del Año se lo llevó Amanda Serrano, quien tambien tuvo un gran año con sus peleas, justa ganadora del distintivo.

El 2021 para Saúl "Canelo" Álvarez fue lleno de emociones, además de sus 3 peleas por títulos mundiales, estuvo presente en eventos para condecorar a su entrenador y amigo Eddy Reynoso, se casó dos veces, una por el civil y su boda religiosa con su ahora esposa Fernanda Gómez y lo que ya ha sorprendido es que ya anunció a su siguiente rival y se trata de Ilunga Makabu con quien peleará en el 2022, por ahora el mexicano se encuentra trabajando a ritmo bajo para no perder condición.