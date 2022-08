Box: ¡Sin tapujos! 'Pancho' Rosales acusa de mentiroso y rencoroso a 'Nacho' Beristáin

Vaya problemática que se ha suscitado tras las declaraciones de Ignacio 'Nacho' Beristáin sobre 'Pancho' Rosales, ya que en la pasada entrevista con Erick 'Terrible' Morales en su canal de Youtube, el legendario entrenador habló de temas que cimbraron los oídos de algunos personajes.

Ahora le toco el turno al hijo de 'Pancho' Rosales, Francisco, quien es conocido en el mundo del boxeo como Carlos Rosales. El hijo de 'Pancho' Rosales no se quedo callado y defendió el legado de su padre, quien de paso tildo de rencoroso y mentiroso a Beristáin tras hablar de más de su papa.

En una entrevista concedida a ‘Un Round Más’ así ha dejado reflejado un conflicto que al parecer, viene de muchos años atrás.

“Fui al comité olímpico y me recomendaron con Nacho Beristain, que entrenaba en artes gráficas. Coincidí con una de las grandes camadas de primer nivel que te puedas imaginar. Yo iba a entrenar y Nacho me recibió. Nunca me entrenó él, me entrenaron otros entrenadores. En esa camada que te digo, entrenaba nada más y nada menos que Gilberto Román, que lo había hecho ‘El Zurdo’, de Mexicali, estaba Daniel Zaragoza, que lo hizo su papá, fue él quien lo formó”.

“Nacho Beristain es un entrenador al cual no se le puede cuestionar como entrenador, pero no es lo mismo que te den 200 peleadores de alto nivel ya hechos. No hacerlos desde abajo, de ‘picar piedras’, porque no todos tienen el talento. Puedes ser el mejor manager del mundo, que es el gerente, la palabra gerente, su psicólogo, es el que le dice ‘hazle así, hazle asado’. A lo mejor, algo que es positivo para un boxeador, es negativo para el otro”.

Rosales afirma que a 'Nacho' Beristáin siempre le han pagado para ser entrenador y recuerda que en sus inicios siempre estuvo de ayudante del 'Negro' Pérez.

“Nacho, cuando llega…siempre le han pagado para ser un entrenador, ahora es comunicaciones y transportes. Él llegó siendo ayudante del 'Negro' Pérez. El 'Negro' Pérez en esa época era ayudante de mi papá”.

El hijo de 'Pancho' Rosales lamenta como ahora Ignacio Beristáin se preste para hacer este tipo de comentarios sobre el mundo del boxeo que tanto le ha dado.

“Nacho entrenaba por debajo del agua paredes, me tocó verlo, no me lo contaron. Por cierto, Nacho tiene 83 años, me da pena tener que decirlo pero, se abrió la caja de pandora del box y yo no la abrí. No le voy a faltar el respeto, porque es una persona mayor”.

Además, dejo en claro lo que comento Beristáin con Morales en su entrevista, donde asegura haber golpeado a 'Pancho' Rosales y donde aparte le tumbo los lentes. En aquel entonces el señor Rosales tenía 60 años.

“Él dice que le pegó a mi papá, que le voló los lentes de un golpe. Está hablando a finales de los 60. En esa época mi papá tenía 60 años, ¿Y cuantos tenía Nacho?. O sea, ¿desde ahí es un patán?. ¿Con menos de 30 años le estaba pegando a un anciano?. Si es que fuera verdad, es mentira. El rencor de Nacho a Pancho Rosales le viene porque a Nacho se le presenta la oportunidad, que por ahí recuerdo que cuando nos daban guantes y ese tipo de cosas, pues con la pena nos los quitaba. Nos quitaba hasta los tenis. El Gobierno nos lo daba todo, y nos quitaba hasta los tenis”, finalizo.